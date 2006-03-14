جميعت ورزشي كرج نيازمند برنامه ريزي اصولي است

روح الله ابراهيم نژاد درحاشيه همايش آموزشي " مديريت راهبردي ورزش " دركرج درگفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: ورزش كرج به لحاظ قهرمان پروري و نيزجمعيت وضعيت ويژه اي دارد وتنها درصورت اعمال مديريت اصولي پاسخگوي نيازهاي ورزشي خواهد بود.

ابراهيم نژاد افزود: دربرنامه ريزي براي ورزش كرج بايد شرايط جمعيتي، فرهنگي، محيطي و قابليتهاي آن لحاظ شود ودربرنامه ريزيهاي صورت گرفته راهكارهاي اجرايي تبيين شود. البته نداشتن برنامه ريزي بلند مدت در ورزش تمام مناطق كشورمشاهده مي شود كه بايد براي رفع آن راهكار اساسي انديشيده شود.

وي خاطرنشان كرد: بسياري از برنامه هايي كه درسالهاي اخيرمصوب و اجرا شده بصورت مقطعي بوده و درهمان مقطع زمان چه بسا مفيد واقع شده؛ اما راهكاري مداوم، داراي قابليت اجرايي طولاني مدت ومنطقي نبوده است.

مشاورمديركل تربيت بدني استان تهران ادامه داد: مديران ورزش كشوربايد به سمت كسب تخصصهاي مديريت ورزشي حركت كنند و ازنگرشهاي سنتي مديريت فاصله بگيرند. ورزش شهرستان كرج درصورت برنامه ريزي و مديريت قدرتمند مي تواند به قطب اصلي ورزش كشور درنزديكي پايتخت تبديل شود.

گفتني است: همايش يك روزه مديريت راهبردي ورزش با حضور بيش از70 تن ازمديران، كارشناسان و روساي هياتهاي ورزشي استان تهران درتالار اجتماعات سپاه ناحيه كرج برگزارشد.