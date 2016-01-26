تقدیم لایحه ۸۶۰ میلیاردی بودجه ۹۵ شهرداری کرمانشاه به شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، عبدالرضا شعبانی اظهار داشت: لايحه بودجه ۸۶۰ میلیاردتومانی سال ۹۵ شهرداری کرمانشاه در راستای اجرای ماده ۶۷ مقررات مالی قانون شهرداریها، برای بررسی و تصویب تقديم شورای اسلامی این شهر شد.

وی با تأکید بر اینکه این لایحه حاصل چهارماه تلاش شبانه روزی تیمی کارشناسی از نخبگان، اساتید دانشگاهی و صاحبنظر در مباحث مالی و بودجه ریزی است، گفت: سعی کرده ایم بدون کمترین تأخیر و بی فوت وقت و علیرغم کار تخصصی، از طریق شناسایی نیازهای واقعی حوزه شهری در حوزه های هفتگانه مدیریت شهری، بودجه ای منطقی و نزدیک به واقعیت تدوین کنیم.

شعبانی شناسایی عوامل تحقق بودجه ۵ سال گذشته شهرداری کرمانشاه، استفاده از روشهای برگرفته از الگوهای تعریفی اقتصاد مقاومتی در اولویت گذاری پروژه های کلان و حذف منابع هدررفت پروژه های عمرانی در سطح پروژه های خرد در مناطق تابعه، ایجاد وحدت رویه جهت پرهیز از موازی و سلیقه کاری را از ویژگیهای مهم لایحه پیشنهادی سال ۹۵ عنوان کرد.

وی مصداق بارز این موضوع را افزایش ۱۱۱ درصدی بودجه اعتبارات کلان نسبت به رقم متناظر آن در سال گذشته، تعریف بودجه پروژه های مشارکتی در بخش مطالعاتی و احراز مالکیت به منظور تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت جذب سرمایه گذار برای اجرای این پروژه ها و تخصیص ۷۵ درصدی درآمدها و تعریف منابع تأمین اعتبار پیشنهادی برنامه سال ۹۵ شهرداری کرمانشاه به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان به عنوان اعتبارات عمرانی بخشهای عمران، خدمات شهری، ترافیک و حمل و نقل شهری، فنی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی و نیز برنامه ریزی و توسعه شهری و همچنین بازپرداخت دیون سنواتی در این سرفصلها عنوان کرد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه در این لایحه با لحاظ اولویت ها، بودجه را انقباضی تدوین کرده ایم، سهم بخش عمران و هزینه های جاری شهرداری در بودجه سال آینده را به ترتیب ۷۵ و ۲۵ درصد عنوان و تأکید کرد: امسال رکود ساخت و ساز سبب شده بخشی از درآمدهای شهرداری محقق نشود، اما سعی کردیم بودجه ۹۵ به گونه ای منطقی و علمی تدوین شود تا بیشترین میزان تحقق را داشته باشیم.

به گفته وی در بودجه سال ۹۵ مهم‌ترین اولویت، اقدامات عمرانی و مباحث مرتبط با نگهداشت شهر می باشد که سعی شده به گونه‌ای تدوین شود که زیبایی، پوشش فضای سبز و نظافت شهر حفظ و حتی المقدور هم از منظر کمی و هم کیفی ارتقا یابد.

دکتر شعبانی افزود: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین در راستای همسویی با سیاست های بودجه عمومی دولت می بایست بازنگری در ساختار بودجه کل شهرداری؛ سازمان ها و شرکت های وابسته صورت می گرفت که سعی کردیم در بودجه سال آینده آن را لحاظ کنیم.

شهردار کرماشاه با اشاره به اینکه در لایحه بودجه پیشنهادی ارائه شده هزینه‌ها به سه بخش خدمات شهری، خدمات اداری و عمران شهری تقسیم شده است، يادآور شد: بودجه عمراني شهرداري در سال ۹۵ صرف تكميل و اجراي ۱۱ تقاطع غیرهمسطح از جمله پروژه هایی چون؛ اصلاح هندسی تقاطع امام حسین(ع)، ورودی شرقی، تقاطع های امام خمینی(ره)، مادر، آزادگان، سپاه، و ۵ تقاطع بزرگراه ارتش، احداث ۵ کیلومتر تونل قطار شهری از میدان آزادی به بلوار خلیج فارس و ۶ ایستگاه قطارشهری، محوطه سازی ورودی شرقی و قره سو، ادامه نهضت جهادی آسفالت سطح شهر، پروژه تفرجگاه سراب قنبر، انجام پروژه مطالعاتی برنامه ریزی توسعه شهری با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان و همچنین پروژه های قره سو، شهربازی و تله کابین در بخش مشارکتی خواهد شد.