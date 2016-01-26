به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی ۹۵ پروژه در شهرستان بیرجند طی ایام دهه فجر، اظهار کرد: ۴۷ پروژه در حوزه شهری با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال و تعداد ۴۸ پروژه در حوزه روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۹۴ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

وی از کلنگ زنی هفت پروژه در حوزه دانشگاه خبر داد و گفت: همچنین تعداد ۲۱ پروژه در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۸۱ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

ناصری ادامه داد: افتتاح ساختمان تولید اسکت فلزی و سوله در بخش صنعت و معدن استان و افتتاح یک واحد بسته بندی خشکبار و حبوبات با اعتبار ۳۹ میلیارد ریال از جمله پروژه‌های افتتاحی است.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه فراورده‌های لبنی با اعتبار ۳۶ میلیارد ریال، بیان کرد: افتتاح این سه پروژه به طور مستقیم برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی می‌کند.

بهره برداری از ۱۰ پروژه در حوزه انرژی

فرماندار بیرجند از بهره برداری ۱۰ پروژه در حوزه انرژی با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال طی این دهه خبر داد و گفت: تامین برق و روشنایی معابر مسکن مهر ارتش با اعتبار دو هزار و ۹۶۳ میلیون ریال از جمله پروژه‌های قابل افتتاح این حوزه است.

وی از بهره برداری ۹ پروژه شهرداری بیرجند با اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد ریال خبر داد و گفت: همچنین ۱۴ پروژه در بخشداری مرکزی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

ناصری با بیان اینکه راه و شهرسازی بیشترین اعتبار را در افتتاح پروژه‌ها داشته است، اظهار کرد: در این حوزه ۶ پروژه با میزان ۸۴ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: احداث و آسفالت راه روستایی بقیع، احداث و آسفالت راه روستایی چهکندوک و احداث و آسفالت راه روستایی ججگ از جمله پروژه‌های قابل بهره برداری راه و شهرسازی استان در این دهه است.

افتتاح و کلنگ زنی ۱۳ پروژه در دانشگاه بیرجند

ناصری از افتتاح و کلنگ زنی ۱۳ پروژه در دانشگاه بیرجند خبر داد و افزود: کلنگ زنی هفت پروژه، احداث ساختمان پردیس امیرآباد، بهسازی سلف سرویس دانشگاه بیرجند و احداث ساختمان کامپیو‌تر دانشگاه بیرجند از جمله پروژه‌های این حوزه است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌ها در حوزه مدارس، بیان کرد: دبستان ۱۲ کلاسه مهرشهر با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال تخریب و بازسازی شده که در ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار بیرجند با اشاره به دیگر برنامه‌های دهه فجر، بیان کرد: ستاد دهه فجر در قالب ۲۲ کمیته در استان تشکیل شده و برنامه‌های مختلفی را برای برگزاری در این دهه پیش بینی کرده‌اند.

وی آماده سازی و آذین بندی فضای شهر و خیابان‌ها، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، تجلیل از ایثارگران، غبارروبی گلزار شهدا و برگزاری جشن انقلاب را از جمله برنامه‌های پیش بینی شده عنوان کرد.