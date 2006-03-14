  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۸

مهمانان نوروزي اصفهان 30 درصد افزايش مي يابد

مهمانان نوروزي اصفهان 30 درصد افزايش مي يابد

معاون فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان ضمن اعلام افزايش 20 تا 30 درصدي مهمانان نوروزي استان گفت: 52 هتل ، 47 مهمانپذير و 300 راهنماي گردشگري آماده پذيرائي از مهمانان نوروزي خواهند بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اصفهان ، احمد اديب گفت: 30 چادر اطلاع رساني ، 300 راهنما ، مترجم و پاسدار ميراث فرهنگي و تمامي دفاتر اين سازمان در شهرستانهاي استان به صورت شبانه روزي آماده راهنمائي مسافران نوروزي هستند.

وي افزود: 7 هزار تخت و 4 كمپينگ در پارك هاي سطح شهر اصفهان و 5 هزار و 246 كلاس براي اسكان مسافران نوروزي از جمله فرهنگيان در نظر گرفته شده است.

ستاد نوروزي استان اصفهان از 3 ماه قبل  به رياست استاندار در قالب 5 كميته فرهنگي و گردشگري ، تداركات و پشتيباني ، ارتباطات ، حراست و عمراني آغاز به كار كرده است.

کد مطلب 303442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها