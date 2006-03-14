مهمانان نوروزي اصفهان 30 درصد افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اصفهان ، احمد اديب گفت: 30 چادر اطلاع رساني ، 300 راهنما ، مترجم و پاسدار ميراث فرهنگي و تمامي دفاتر اين سازمان در شهرستانهاي استان به صورت شبانه روزي آماده راهنمائي مسافران نوروزي هستند.

وي افزود: 7 هزار تخت و 4 كمپينگ در پارك هاي سطح شهر اصفهان و 5 هزار و 246 كلاس براي اسكان مسافران نوروزي از جمله فرهنگيان در نظر گرفته شده است.

ستاد نوروزي استان اصفهان از 3 ماه قبل به رياست استاندار در قالب 5 كميته فرهنگي و گردشگري ، تداركات و پشتيباني ، ارتباطات ، حراست و عمراني آغاز به كار كرده است.