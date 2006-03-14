نيروي دريايي ارتش يكي از مسئولان اين حادثه است / شهداي رسانه هميشه در انجام ماموريت ‌ها پيشقدم بودند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، طلايي ‌نيك در سخنان خود در مراسم يادبود صدمين روز شهادت نمايندگان رسانه ها در سانحه سقوط هواپيماي سي 130 اظهار داشت: خانواده ‌هاي شهدا در ديدار خود با اعضاي كميته دفاعي مجلس تاكيد كردند‏ كه كالبد شكافي اين حادثه مي‌ تواند از بروز حوادثي مشابه جلوگيري كند .

وي افزود: هدف از اين آسيب‌ شناسي، آشنايي نواقص ساختاري و مديريتي فضا و هوانوردي كشور است تا با اقدام مدبرانه احتمال حوادث اين چنيني كاهش پيدا كند، گرچه نمي‌ توان احتمال بروز يك حادثه را صفر در نظر گرفت.

رئيس كميته دفاعي مجلس با اشاره به تصميم ‌هاي مختلفي نمايندگان مجلس مانند استيضاح‏، ‌تحقيق و تفحص، اظهار داشت: كميته‌ دفاعي مجلس در آن زمان پيشنهاد داد كه به صورت مستقل علل بروز اين حادثه را بررسي كند و با حمايت هيئت رئيسه مجلس، كميته‌ اي مسئول پيگيري اين حادثه شد.

طلايي نيك خاطرنشان كرد : ما ابعاد مختلف اين فاجعه را بررسي كرديم از جمله اينكه اين تيم چگونه سفر كند و يا اينكه اين سفر به درخواست چه كساني صورت گرفته و چه كساني مسئوليت داشته ‌اند و حتي در مورد كادر پرواز و گروه فرهنگي ارتش و خبرنگاران و تصويربرداراني كه در اين حادثه به درجه‌ رفيع شهادت رسيدند، تحقيقاتي انجام شد.

وي هدف از اين مانور را اثر گذاري بر افكار عمومي و همچنين آمادگي رزمي نظاميان اعلام كرد و گفت : تيم خبري كه در اين رابطه اعزام شده از كساني بودند كه هميشه در انجام ماموريت ‌ها و پذيرش ريسك ماموريت ‌ها پيشقدم بوده‌ اند و اين افراد به اين ماموريت اعزام شده ‌اند تا اين رزمايش را در رسانه ‌ها‏، خبرگزاري ‌ها و افكار عمومي بازتاب دهند و هدف از اين پرواز با هدف رزمايش ارتباط مستقيم داشته است.

وي، با تاكيد بر اينكه نيروي دريايي ارتش مي‌ توانسته امكانات بهتري را براي جابجايي اين تيم خبري مهيا كند، اظهار داشت: نيروي عقيدتي و سياسي ارتش طي جلساتي با ارايه‌ مدارك و اسناد اعلام كرد كه از همان ابتدا مخالف اين گونه جابجايي تيم خبري بوده و معتقد بوده كه بايد امكانات مناسب تري براي انتقال خبرنگاران فراهم كرد.

طلايي نيك از نيروي دريايي ارتش به عنوان يكي از ارگان‌ هايي نام برد كه به علت سوء تدبير‌ در رابطه با امكانات سفر مسئول است.

رئيس كميته دفاعي مجلس اعلام كرد : سقوط اين هواپيما يك علت نداشته بلكه علل و عواملي زيادي در اين حادثه نقش داشته ‌اند و مديريت ناوگان هوايي‏، كمبود بودجه و تحريم و مسايلي اينچنيني دخيل هستند.

طلايي ‌نيك به جلسات مشترك كميته‌ دفاعي و قاضي اين پرونده اشاره و اضافه كرد : قاضي پرونده اعلام كرد كه تحقيقات كميته‌ دفاعي و تحقيقات قضايي كه در اين ارتباط انجام شده ، همخواني دارند.

به گزارش "مهر"، وي يادآور شد: ما 50 روز با حضور پنج كارشناسي عالي رتبه عرصه‌ هوانوردي و 9 نماينده مجلس اين فاجعه را در ابعاد مختلف فني و كارشناسي بررسي كرده‏، اشكالات را جمع بندي و ارايه كرديم.

رئيس كميته تحقيق مجلس در خصوص سقوط هواپيماي سي 130 افزود : در ديداري كه با آيت الله شاهرودي نيز داشتيم‏، وي بر پيگيري اين مساله تاكيد داشتند .البته بايد توجه داشت كه تمام علل و عوامل سقوط اين هواپيما مربوط به عوامل اجرايي نيست بلكه بعضي از آنها مربوط به مسايل مديريتي‏، ضعف نظارت نابساماني و ناوگان هوايي ‏، پشتيباني و برخي ناهماهنگي ‌هاي بخش هوايي كشور مي ‌شود.

وي خاطرنشان كرد: "همچنين با وزير راه نيز ديدار داشتيم و بر تحول در فرودگاه ‌هاي كشور تاكيد كرديم."

طلايي‌ نيك تصريح كرد: برخي از كساني كه در اين ماجرا قصور كرده ‌اند از مناسب خود كنار گذاشته شدند. معتقديم بايد با كساني كه در اين عرصه قصور كرده ‌اند بايد بدون هيچ ملاحظه ‌اي برخورد كرد.

وي افزود: علي رغم دستور مقام معظم رهبري جهت ايجاد تشكيل ستادي در ارتباط با ناوگان هوايي و فضا نوردي به منظور انجام اصلاحات اساسي ، اخبار حاكي از آن است كه هنوز اقدام سازنده ‌اي در اين ارتباط انجام نشده است.