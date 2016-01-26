وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه اجلاس نماز در قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش که به مناسبت شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نماز به قزوین سفر کرده است در حاشیه این اجلاس با حضور در نمایشگاه عطر حضور از دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه نماز دیدن کرد.

فانی با ابراز خرسندی از کیفیت خوب غرفه های آموزش و پرورش در نمایشگاه اظهارداشت: آموزش نماز و نهادینه کردن فرهنگ نماز در سنین کودکی کاری ماندگار است و می تواند در بزرگسالی کمک موثری در ترویج این فریضه باشد.

وی افزود: برگزاری ۳۳ دوره از مسابقات اذان برای پنج میلیون دانش آموز با هدف فرهنگ سازی و تقویت روحیه نوشتاری در حوزه نماز از کارهای موثری است که در این وزارتخانه انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش تقلید و مرجعیت برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموز در راستای انتخاب مرجع و اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد برای ترویج اقامه نماز در مساجد نزدیک به مدارس و حضور هر هفته حدود ۳۰۰ هزار دانش آموز در نمازهای جمعه و جماعت و تجهیز ۶۴۰ هزارمترمربع نمازخانه در مدارس از کارها انجام شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ نماز موفقیت های خوبی را کسب کرده است، اظهارداشت: در حال حاضر در ۵۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه کشور شاهد اقامه نماز جماعت هستیم.

فانی، ترویج فرهنگ نماز را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: با وجود آنکه آموزش و پرورش در ترویج نماز موفقیت های زیادی را بدست آورده است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی در خصوص ساخت مدارس در کنار مساجد نیز گفت: ساخت مدارس در نزدیکی مساجد حرکتی ایده آل است ولی به دلیل کمبود زمین نتوانسته ایم در این بخش موفق عمل کنیم اما با اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد این خلاء را تا حدودی جبران کرده ایم.

وی گفت: سنین ۶ تا ۱۸ سال بهترین دوران برای آموزش نماز و علاقمند کردن کودکان و نوجوانان و جوانان با فریضه نماز است که با کمک والدین و معلمان در این راستا گام برخواهیم داشت.