انتقال آب خزر به شاهرود پیگیری می شود/ آغاز کار ستاد تسهیلات سفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه شنبه و در نهمین جلسه شورای اداری شاهرود در سالجاری به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد ستاد پیگیری انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، بیان داشت: امروزه آب دغدغه اصلی استان سمنان است لذا با آمادگی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) پیگیری های انجام این امر وارد مرحله ای تازه شده لذا ستاد پیگیری محقق شدن این مهم در شهرستان نیز با حضور موثران و مسئولان تشکیل خواهد شد چرا که این طرح ملی به همه شهرستان های استان اعم از شاهرود، دامغان، سمنان و ... تعلق خواهد داشت.

وی افزود: امروزه برای اجرای این پروژه قدم های مثبتی برداشته شده است.

داوطلبان انتخابات به قانون احترام بگذارند

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود همچنین از داوطلبان انتخابات هفتم اسفندماه این شهرستان خواست تا به نص صریح قانون احترام بگذارند و تاکید کرد: هیچکدام از داوطلبان حضور در انتخابات حق ندارند خود را نامزد انتخاباتی بنامند چرا که هنوز تائیدیه نهایی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده و همچنین مهلت تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده است.

هاشمی همچنین خطاب به مدیران دستگاه های دولتی، گفت: کارکنان دستگاه های دولتی طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون انتخابات، در ساعات اداری نباید از هیچ نامزدی طرفداری کرده و از امکانات دولتی برای تبلیغ هر یک از داوطلبان استفاده کنند چرا که این امر کاملا غیرقانونی بوده و مراجع قضایی حق رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.

وی این بار خطاب به طرفداران نامزدهای انتخاباتی، افزود: دوستداران هریک از نامزدهای انتخاباتی نیز می بایست تنها با بیان خصوصیات مثبت فرد مورد علاقه خود به فعالیت تبلیغاتی انتخابات بپردازند و از تخریب و توهین به شدت دوری کرد.

دهه فجر فرصتی برای بیان دستاوردهای نظام

معاون استاندار سمنان همچنین با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، گفت: این ایام فرصت بسیار مغتنمی برای بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می رود لذا همانطور که حضرت علی(ع) می فرمایند، کارگزاران نظام می بایست عملکرد خود را اقشار مختلف مردم گزارش دهند، مسئولان نهادهای اجرایی و دولتی نیز می بایست با حضور در بین مردم از دورترین روستاها تا بزرگترین مساجد داخل شهر، با مردمی که ولی نعمت های مان به شمار می روند، دیدار و برای آن ها از دستاوردهای انقلاب و دستگاه های متبوع خودشان سخن بگویند.

هاشمی همچنین با تاکید بر مردم محور بودن برنامه های دهه فجر در شاهرود، بیان داشت: این انقلاب از آن مردم و توده اقشار مختلف جامعه است لذا برگزاری مراسم سالروز پیروزی آن نیز می بایست بر عهده خود مردم باشد همچنین تجربه ثابت کرده است که هرگاه مردم، خود پای کار ایستادند، بهترین نتیجه و باشکوه ترین حضور در تاریخ پرافتخار دیار شاهرود، رقم خورده است.

وی ادامه داد: ایام الله دهه فجر همچنین فرصتی مناسب برای پاسداشت خون پاک شهدایی است که امروزه اقتدار و عظمت ایران اسلامی مدیون مجاهدت های آن هاست و اگر ایران اسلامی در فضای کنونی منطقه و در جزیزه ای ناامن، با اقتدار و آرامش زندگی می کند از برکت خون این عزیزان است.

ستاد تسهیلات سفر کار خود را آغاز کرده است

فرماندار شاهرود همچنین از آغاز فعالیت ستاد تسهیلات سفر های نوروزی مانند سال قبل خبر داد و گفت: در سال گذشته از ۲۶۰هزار مسافری که در استان سکنی گزیدند، ۲۰۰هزار نفر در شاهرود اسکان داده شدند که این نشانه ظرفیت ویژه این شهرستان در بحث پذیرایی از مسافران و مجاوران حرم امن رضوی است که در سال جاری نیز با برنامه ریزی مناسبت می توان از این پتانسیل ویژه استفاده کرد.

هاشمی با بیان اینکه نباید برگزاری انتخابات، مسئولان را از وظایف دیگرشان غافل کند، ابراز داشت:ستاد تسهیلات سفر های نوروزی شامل امداد و نجات، هلال احمر، شهرداری، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، اسناف مختلف، ناجا و ... می بایست در کنار برگزاری دو رویداد مهم شامل راهپیمایی ۲۲بهمن و انتخابات هفتم اسفندماه، به وظیفه اصلی خود در زمینه اسکان مسافران نوروزی و تسهیل سفر مبادرت ورزند.

وی در بخش پایانی سخن های خود همچنین به صنایع تبدیلی اشاره کرد و افزود: صنایع تبدیلی با توجه به ظرفیت های ویژه شهرستان شاهرود مانند تولید ۶۰درصد سیب زمینی استان، می بایست مورد عنایت مدیران استانی جهاد کشاورزی قرار گیرد همچنین مجتمع گلخانه ای شاهرود با وجود اشتغال مستقیم ۱۳ نفر و فعالیت چندین بهره بردار بخش کشاورزی، همچنان از نعمت گازرسانی بی بهره است که این مشکلات به دست مسئولان استانی مرتفع خواهند شد.

۵بهمن سالروز ورود تاریخی مقام معظم رهبری به شاهرود

امام جمعه شاهرود نیز در این جلسه با اشاره به سالروز ورود تاریخی مقام معظم رهبری به شاهرود در بهمن ماه سال۵۷، گفت: معظم له برای حضور در مشهد مقدس و نشست های انقلابی روزهای پایانی حکومت پهلوی عازم مشهد مقدس بودند که به علت کمبود بنزین در آن روزگار مجبور به توقف در شاهرود می شوند و پس از اسکان در این شهر، در مسجد مدرسه قلعه سخنرانی ویژه و تاریخی می کنند که این روز را برای همیشه در تاریخ شاهرود جاودان می سازد.

حجت الاسلام محمود ترابی، دربیان اهمیت این روز و سفر تاریخی مقام مظعم رهبری به شاهرود، ابراز داشت: این سفر از آنجا اهمیت دارد که در بهبوهه پیروزی انقلاب اسلامی مجاهدت بزرگمردان انقلابی چون معظم له تیر خلاص را بر پیکر سیستم ستمشاهی زد و برای همیشه ملت سرافراز ایران اسلامی را از ظلم رهایی بخشید.

وی افزود: به پاس گرامیداشت این روز تاریخی، پیشنهاد ثبت پنجم بهمن ماه به عنوان روز ملی شاهرود در تقویم ارائه شده است که البته این طرح می بایست کاملا با مطالعه و کارشناسی به مقامات ارشد کشوری ارائه شود تا بتوانیم شاهد ثبت این روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران اسلامی باشیم.

اقتدار ایران اسلامی مثال زدنی است

امام جمعه شاهرود همچنین با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با دریادلان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اهمیت این مهم از دو منظر قابل بررسی است نخست، این سرداران نشان دادند که اقتدار ایران اسلامی در زمین، دریا و آسمان برای کشورهای جهان هراس انگیز است و دوم معظم له در دیدار این ملوانان آنچنان شوق و خوشحالی در چهره داشتند که در ماه های اخیر و با اعلام اخبار ناخوشایند این روزهای دنیا، از ایشان بی سابقه بود.

ترابی با بیان اینکه این اقتدار و عظمت ایران اسلامی می بایست الگوی رفتاری همه جنبه های سیاستمان باشد، تاکید کرد: امروزه موفقیت های عرصه دیپلماسی ما را نیز می بایست در سایه اقتدار کشورمان تفسیر کرد همچنین باید گفت، آنچه که امروز باعث اقتدار ایران اسلامی محسوب می شود، خون پاک شهدا، رهبری و ولایت فقیه و حضور مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با وجود این اقتدار و عظمت، چشم جهانیان به حضور مردم ما در انتخابات هفتم اسفندماه و راهپیمایی ۲۲بهمن است و امیدواریم این روزها نیز مانند سنوات گذشته موجبات یاس و نا امیدی دشمنان اسلام و خنثی شدن توطئه های شوم آنها و متحادانشان شود.

۱۹کمیته ستاد برگزاری دهه فجر آماده خدمت رسانی هستند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این نشست ضمن بیان اینکه ۱۹کمیته ستاد برگزاری دهه فجر آماده خدمت رسانی هستند، گفت: ۴۱۵برنامه در این کمیته ها طراحی و برای اجرا به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود ابلاغ شده اند.

حجت الاسلام محمد حسین پور بیان داشت: این برنامه ها شامل مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، ساخت ماکت موشک توسط نوجوانان شاهرودی، برگزاری راهپیمایی ۲۲بهمن، مسابقه روزنامه دیواری، مسابقه پیامکی و ... هستند که توسط برگزار کنندگان مراسم ویژه دهه مبارک فجر در دستور کار قرار دارند.

وی با بیان اینکه همایش میهمانی لاله ها در شاهرود برگزار می شود، افزود: طرح ۱۲ شب ۱۲مسجد با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان شاهرود اجرا می شود همچنین روز نخست دهه فجر و پانزدهمین روز از ماه بهمن، مسئولان نهادهای دولتی، اجرایی، خدماتی، انتظامی و نظامی، قضایی و برنامه ریزی شهرستان با حضور در گلزار شهدا ضمن تجدید بیعت با آرمان های این بزرگواران و امام شهدا(ره)، همایش میهمانی لاله ها، ویژه دیدار با خانواده شهدا را برگزار خواهند کرد.

۷۰۰کلاس درس برای اسکان نوروزی آماده می شود

دبیر ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرستان شاهرود نیز در این نشست شورای اداری، ضمن بیان اینکه ۷۰۰کلاس برای اسکان نوروزی مسافران آماده خواهد شد، گفت: علاوه بر این میزان کلاس درس، ۶۰۰تخت اسکان مسافران نیز در شهرستان وجود دارد.

حمیدرضا حسنی با بیان اینکه ۶۰درصد از مسافران عبوری از استان سمنان در شاهرود سکنی می گزینند، ابراز داشت: علاوه ۷۰۰کلاس درس و ۶۰۰تخت اسکان موجود در این شهرستان، اماکن ورزشی و مساجد نیز برای مواقع بحران مانند سال گذشته مهیای پذیرایی از مسافران نوروزی و مجاوران رضوی خواهند بود.

وی با بیان اینکه شاهرود ۱۲۸اثر ثبت شده تاریخی دارد، ادامه داد: علاوه بر ظرفیت های دیدنی طبیعی، تاریخی، مذهبی، وجود یک شهر نمونه گردشگری، هشت منطقه و ۱۰روستای نمونه گردشگری موجود در شاهرود، طی روزهای پایانی سال جاری نیز مانند سال گذشته می توان از پتانسیل نمایشگاه های دستاوردها و تولیدات شهرستان شاهرود در مراکز شهری و اماکن پرتردد مسافران در قالب غرفه های صنایع دستی و تولیدات شهرستانی استفاده کرد.