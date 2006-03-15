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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱

پاييز سال آينده :

نخستين همايش بين المللي كتب درسي دانشگاهي برگزار مي شود

نخستين همايش بين المللي كتب درسي دانشگاهي برگزار مي شود

اولين همايش بين المللي كتاب درسي دانشگاهي با رويكرد فناوري ارتباطات و اطلاعات و شيوه هاي رايج پاييز سال آينده برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش با هدف شناسايي و بررسي شيوه هاي به كارگيري روش هاي اطلاعاتي و ارتباطي در حوزه كتاب درسي دانشگاهي، شناخت و ريشه يابي مشكلات و موانع حوزه تدوين و نشر كتاب درسي دانشگاهي و راه كارهاي رفع آن، ايجاد فضاي مطلوب براي پژوهش در زمينه كتب درسي دانشگاهي و دستيابي به معيارها و ويژگي هاي كتاب درسي مطلوب دانشگاهي برگزار مي شود.

جايگاه ضرورت و نقش كتاب درسي در نظام آموزشي دانشگاهي، سير و تطور كتاب درسي، مطالعات تطبيقي، روش هاي نگارش قديم و جديد، ابعاد و ويژگي هاي كتاب درسي، ساختار زبان و سبك علمي كتاب درسي، طراحي و كالبد شناسي كتاب درسي، اصول و روش هاي سازماندهي محتوا و عناصر ترسيمي كتاب درسي از مباحثي است كه در اين همايش بررسي مي شود.

ترجمه و كتاب درسي، ويرايش و پالايش كتاب درسي، شيوه هاي چاپ و مسائل فني توليد كتاب درسي، فناوري اطلاعات و كتاب درسي، فناوري اطلاعات و كتاب درسي، ارزشيابي، اعتبار سنجي، اصلاح و نقد كتاب درسي در فرايند توليد و پس از آن، مديريت اطلاع رساني، تبليغات و بازاريابي كتاب درسي و مسائل حقوقي نشر كتاب درسي از ديگر محورهاي اين همايش خواهد بود.

به گزارش مهر، اين همايش توسط مركز تحقيق و توسعه علوم انساني و با همكاري سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) و كميسيون ملي يونسكو در اين برگزار مي شود.

کد مطلب 303447

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