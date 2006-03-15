نخستين همايش بين المللي كتب درسي دانشگاهي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش با هدف شناسايي و بررسي شيوه هاي به كارگيري روش هاي اطلاعاتي و ارتباطي در حوزه كتاب درسي دانشگاهي، شناخت و ريشه يابي مشكلات و موانع حوزه تدوين و نشر كتاب درسي دانشگاهي و راه كارهاي رفع آن، ايجاد فضاي مطلوب براي پژوهش در زمينه كتب درسي دانشگاهي و دستيابي به معيارها و ويژگي هاي كتاب درسي مطلوب دانشگاهي برگزار مي شود.

جايگاه ضرورت و نقش كتاب درسي در نظام آموزشي دانشگاهي، سير و تطور كتاب درسي، مطالعات تطبيقي، روش هاي نگارش قديم و جديد، ابعاد و ويژگي هاي كتاب درسي، ساختار زبان و سبك علمي كتاب درسي، طراحي و كالبد شناسي كتاب درسي، اصول و روش هاي سازماندهي محتوا و عناصر ترسيمي كتاب درسي از مباحثي است كه در اين همايش بررسي مي شود.

ترجمه و كتاب درسي، ويرايش و پالايش كتاب درسي، شيوه هاي چاپ و مسائل فني توليد كتاب درسي، فناوري اطلاعات و كتاب درسي، فناوري اطلاعات و كتاب درسي، ارزشيابي، اعتبار سنجي، اصلاح و نقد كتاب درسي در فرايند توليد و پس از آن، مديريت اطلاع رساني، تبليغات و بازاريابي كتاب درسي و مسائل حقوقي نشر كتاب درسي از ديگر محورهاي اين همايش خواهد بود.

به گزارش مهر، اين همايش توسط مركز تحقيق و توسعه علوم انساني و با همكاري سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) و كميسيون ملي يونسكو در اين برگزار مي شود.