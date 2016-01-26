همکاری فرانسه با ایران در زمینه ماهواره ملی مخابراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ملک با بیان اینکه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از سفر رئیس جمهور در جهت گسترش همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هچنین هوا و فضا با فرانسه به این کشور سفر کرد ادامه داد: این سفر در راستای گسترش همکاری های دوجانبه با کشورهای پیشرفته جهان صورت گرفته و وزیر ارتباطات با بیش از ۱۵ نماینده متشکل از شرکت های حاضر و فعال در بخش خصوصی فاوا به کشور فرانسه سفر کرده است.

وی افزود: در این سفر دکتر واعظی از شرکت ها و موسسات فعال در حوزه فاوا و حوزه هوا فضا نیز دیدن و به مذاکره با آن ها می پردازد و در برنامه های دیدار از شرکت های مطرح فرانسوی، دیدار از شرکت های ایرباس، تلکام، اورنج صورت می گیرد.

مدیرکل امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: این دیدار و مذاکرات با شرکت های مطرح شده در جهت توسعه همکاری های دو جانبه با کشور فرانسه در زمینه فاوا و فضایی است که در حوزه ارتباطات و فاوا مذاکرات برای توسعه همکاری در بخش خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، انتقال دانش فنی در این حوزه به داخل کشور، تولید مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری دو جانبه در تحقیق و توسعه و اجرای مشترک پروژه‌های تحقیق و توسعه صورت می گیرد.

وی ادامه داد: همکاری دو جانبه در زمینه‌های علمی، فناوری و استاندارد سازی و تبادل متقابل تجربه در طراحی و اجرای رویه‌ها و مقررات ارتباطات دیجیتالی شامل مدیریت و مانیتورینگ طیف فرکانس، صدور پروانه، کلیه فعالیت‌های مربوط به رگولاتوری ارتباطات، همکاری دو جانبه و تبادل اطلاعات در زمینه‌های سیاست‌گذاری در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و حمایت از شرکت های کوچک، متوسط و شرکتهای نوپا و همچنین ارتقاء همکاری در بخش‌های خصوصی برای برگزاری مناسبت‌ها از جمله نمایشگاه‌های تخصصی که می‌تواند موجب تقویت روابط دو جانبه در زمینه بازرگانی ، صنعت و سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت های فاوا شود از دیگر موارد مذاکره خواهد بود.

ملک گفت: در بخش دیدار و مذاکرات در حوزه هوا فضا نیز در جهت همکاری در اجرای مشترک ماهواره ملی مخابراتی و همکاری بلند مدت با انتقال تکنولوژی، همکاری در استفاده از فناوری‌های کاربردی بخش سنجش از دور، همکاری در ساخت ماهواره ملی و همچنین همکاری‌های فرکانسی با شرکت‌های فرانسوی مذاکرات لازم انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه همکاری های دو جانبه بین دو کشور ایران و فرانسه در ادامه این سفر، با تعدادی از مقامات و وزرای همتای خود نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.