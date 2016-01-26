  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۷

دلایل سفر واعظی به فرانسه؛

همکاری فرانسه با ایران در زمینه ماهواره ملی مخابراتی

همکاری فرانسه با ایران در زمینه ماهواره ملی مخابراتی

مدیرکل امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از دلایل سفر وزیر ارتباطات به فرانسه را گسترش همکاری ها برای اجرای مشترک ماهواره ملی مخابراتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ملک با بیان اینکه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از سفر رئیس جمهور در جهت گسترش همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هچنین هوا و فضا با فرانسه به این کشور سفر کرد ادامه داد: این سفر در راستای گسترش همکاری های دوجانبه با کشورهای پیشرفته جهان صورت گرفته و وزیر ارتباطات با بیش از ۱۵ نماینده متشکل از شرکت های حاضر و فعال در بخش خصوصی فاوا به کشور فرانسه سفر کرده است.

وی افزود: در این سفر دکتر واعظی از شرکت ها و موسسات فعال در حوزه فاوا و حوزه هوا فضا نیز دیدن و به مذاکره با آن ها می پردازد و در برنامه های دیدار از شرکت های مطرح فرانسوی، دیدار از شرکت های ایرباس، تلکام، اورنج صورت می گیرد.

مدیرکل امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: این دیدار و مذاکرات با شرکت های مطرح شده در جهت توسعه همکاری های دو جانبه با کشور فرانسه در زمینه فاوا و فضایی است که در حوزه ارتباطات و فاوا مذاکرات برای توسعه همکاری در بخش خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، انتقال دانش فنی در این حوزه به داخل کشور، تولید مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری دو جانبه در تحقیق و توسعه و اجرای مشترک پروژه‌های تحقیق و توسعه صورت می گیرد.

وی ادامه داد: همکاری دو جانبه در زمینه‌های علمی، فناوری و استاندارد سازی و تبادل متقابل تجربه در طراحی و اجرای رویه‌ها و مقررات ارتباطات دیجیتالی شامل مدیریت و مانیتورینگ طیف فرکانس، صدور پروانه، کلیه فعالیت‌های مربوط به رگولاتوری ارتباطات، همکاری دو جانبه و تبادل اطلاعات در زمینه‌های سیاست‌گذاری در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و حمایت از شرکت های کوچک، متوسط و شرکتهای نوپا و همچنین ارتقاء همکاری در بخش‌های خصوصی برای برگزاری مناسبت‌ها از جمله نمایشگاه‌های تخصصی که می‌تواند موجب تقویت روابط دو جانبه در زمینه بازرگانی ، صنعت و سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت های فاوا شود از دیگر موارد مذاکره خواهد بود.

ملک گفت: در بخش دیدار و مذاکرات در حوزه هوا فضا نیز در جهت همکاری در اجرای مشترک ماهواره ملی مخابراتی و همکاری بلند مدت با انتقال تکنولوژی، همکاری در استفاده از فناوری‌های کاربردی بخش سنجش از دور، همکاری در ساخت ماهواره ملی و همچنین همکاری‌های فرکانسی با شرکت‌های فرانسوی مذاکرات لازم انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه همکاری های دو جانبه بین دو کشور ایران و فرانسه در ادامه این سفر، با تعدادی از مقامات و وزرای همتای خود نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 3034477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها