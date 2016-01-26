۳۰۰ مؤذن برتر در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند

مهدی پرتوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰۰ موذن برتر در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند، اظهار داشت: اختتامیه جشنواره اذان استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر در این استان برگزار می شود و از موذن های برتر این استان تجلیل می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره در روز ۱۴ بهمن در مجتمع لاله شهرکرد برگزار می شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های کمیته قران و تشکل های دینی ستاد دهه فجر، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های قرآنی در شهرستان از مهمترین برنامه های قرانی کمیته قرانی ستاد دهه فجر این استان است.

وی یادآور شد: دیدار تشکل ها دینی با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری از دیگر برنامه های کمیته قرآن و تشکل های دینی ستاد دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: محافل قرآنی نیز در مناطق مختلف استان به مناسبت دهه فجر برپا می شود.