روسيه خواستار ادامه همكاري سوريه با تيم تحقيقات سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه درديدار با وليد معلم همتاي سوري خود درمسكو به خبرنگاران گفت : ما از همكاري طرف سوري با كميته تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري اطلاع يافتيم .

وي با اشاره به همكاري مستمر سوريه با تيم تحقيق تصريح كرد: ما اميدواريم دمشق اين موضع خود را حفظ كند.

وزيرامور خارجه سوريه در ادامه سفرش به مسكو پس از ديدار با نماينده دبيركل سازمان ملل متحد ومامورپيگيري قطعنامه 1559 ، امروز با رئيس جمهوري روسيه ديدار مي كند.



كاخ كرملين و وزارت امور خارجه روسيه اعلام كردن : وليد المعلم وزير امور خارجه سوريه كه درحال حاضر در مسكو به سر مي برد امروز با ولادميرپوتين رئيس جمهوري روسيه ديدار مي كند.

محور مذاكرات وزير خارجه سوريه كه عصر يكشنبه وارد مسكو شد، به شكلي ويژه بر گزارش سازمان ملل متحد در مورد ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان متمركز است.

اين ديدارها در زماني صورت مي گيرد كه قرار است كميته تحقيق بين المللي قرار است نتايج تحقيقات خود را درمورد ترور حريري به سازمان ملل گزارش كند .

دفتر اطلاع رساني سازمان ملل اعلام كرده كه سرژ برامرتز "رئيس كميته تحقيقات سازمان ملل مربوط به ترور رفيق حريري امروزاولين گزارش خود را امروز به اعضاي شوراي امنيت مي دهد.

اين منبع افزود : قاضي بلژيكي روز دوشنبه وارد نيويورك شد تا پس فردا در جمع اعضاي شوراي امنيت صحبت كند .

براساس اعلام دفتر اطلاع رساني سازمان ملل، اين گزارش در حال حاضر در ميان خبرنگاران توزيع نخواهد شد .

اين دفتر اعلام كرده است هم اكنون نمي تواند زماني را براي انتشار اين گزارش مشخص نمايد.