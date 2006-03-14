سمفوني طبيعت در طول تاريخ ؛ تحليل مهر از هسته هاي دگرديسي نظامهاي اجتماعي

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به اينكه در جهان واقعهاي منفرد وجود ندارد و پديدهها وابسته به هم هستند ، فهم و درك پديدهها جز با مطالعه آن در طي تاريخ و در ارتباط با عوامل مؤثر در آن و با تحليل وضع عيني پديده مزبور امكانپذير نخواهد بود. حال اين فرايند تاريخي نيز ، يك دوره تكاملي ساده به بغرنج را تجربه كرده است و چون پديدههاي ساده و بغرنج نميتوانند در يك رديف قابل ارزيابي باشند ؛ لذا براي درك هويت واقعي پديدهها و ارتباط اصولي هر پديده با هم ، مبحث دورهبندي تاريخي پيش ميآيد.
در مبحث دوره بندي تاريخي ، نگرش به تحولات يك دوره جديد و شناخت شاخصهها و فرآيند ارگانيكي آن ، منوط به ارزيابي و شناخت پايههاي تشكيلاتي آن است. چون تحولات هر مقطع از سير تكاملي يك جامعه يا بخشي از نظام بينالملل به طور قابل توجهي تحتالشعاع وقايع ، انديشهها و واكنشهايي است كه به طور زنجيرهاي و مستمر به يكديگر پيوند خوردهاند . فرآيند تحقيق حاضر نيز ، پيساختهاي سيستم حاكم بر مرحله نوين تحولات بشري را ساطع شده از آهنگ حركتي مراحل چهارگانهاي ميداند كه خود با تغيير ماهوي در اركـان و عناصر پديدآورنده مرحله قبل به منصه ظهور رسيدهاند .
مــرز زمـاني اولين مرحله تحولات بشري با وقوع انقلاب كشاورزي و ارضي در اواخر دوره نوسنگي ( Neolithic ) حدود8 تا 11 هزار سال قبل از ميلاد شروع ميشود . در ادوار زماني قبل از اين سالها وضعيت معيشتي مردم ساده و در شكار و استفاده از ميوههاي جنگلي خلاصه ميشد . در اين نوع وضع معيشتي ، توليد و ابزار توليد قابل توجهي وجود نداشته و از اين رو به دولت كه حافظ نظم و نگهبان منافع طبقاتي باشد نياز نبوده و قدرت سازمان يافته اي مستقر نشده و در نتيجه رژيم اقتصادي كه در آن دايره توليد ، توزيع و مصرف توجيح پذير و قابل سنجش باشد ، وجود نداشت.
پس از آنكه كشاورزي با توجه به توسعه احتياجات انساني مورد شناسايي و توجه بشر قرار گرفت و نياز به يكجانشيني و استفاده از دشتهاي حاصلخيز جهت كشاورزي احساس شد ، به طبع اين فرآيند اهميت زمين جهت سوق دادن اقتضائات معيشتي از شكار و گردآوري خوراك به كشاورزي داراي ارزش خاصي گرديد كه به انقلاب ارضي منتهي شد.
به گزارش "مهر"، اگر چه يكجانشيني و پيدايش اولين آثار تمدن معلول انقلاب كشاورزي است اما انقلاب كشاورزي نيز خود معلول نيروي مهم و حياتي بنام طبيعت است كه اين معلول نيز در اثر بازتاب ذهني افـراد با طبيعت پيراموني خود و در اثر تشخيص شرايط مناسب اقليمي صورت گـرفت . طبيعت در دو حالت متصور يعني با ارائه علايم اطلاعاتي و يا به واسطه كشف اطلاعات توسط استعدادهاي انساني ، كه اين روند تا به امروز شالوده تحولات اجتماعي انسانها گرديده و زندگي بدون آن ديگر متصور نيست به حركت خود ادامه مي دهد.
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