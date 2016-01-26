تصادف زنجیره ای در مشهد ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان سواری حامل میوه و تره بار در در ابتدای زیر گذر میدان شهید فهمیده مشهد صبح امروز موجب شد تا برای پیشگیری از حریق و حوادث احتمالی نجاتگران ایستگاه شماره ۴۳ و ۳۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد به محل حادثه اعزام شوند.

هنوز از این سانحه مدت زیادی نگذشته بود که یک دستگاه مینی بوس نیز از مسیر اصلی خود منحرف شد و راه را بر سایر خودرو ها مسدود کرد که در همین هنگام یک دستگاه کمپرسی با این مینی بوس برخورد کرد و موجب برخورد چهار خودروی دیگر با هم شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه توصیح داد: آتش نشانان این سازمان در نخستین حادثه به وقوع پیوسته بر اثر واژگونی خودروی پیکان وانت نسبت به امداد رسانی و ایمن سازی محل اقدام کردند که متاسفانه با برخورد شش دستگاه خودرو با یکدیگر حادثه تلخ دیگری برای رانندگان این خودرو ها رقم خورد.

آتش پاد دوم حسن جعفری بیان کرد: در این حادثه شش دستگاه خودروی سبک و سنگین شامل یک دستگاه مینی بوس، یک دستگاه کامیون کمپرسی، یک دستگاه وانت یدک کش، یک دستگاه اتوبوس و دو دستگاه سواری پراید و سمند با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در همین راستا آتش‌نشانان با حضور در محل حادثه پس از ایمن‌سازی‌های لازم سرنشینان سواری پراید را که متشکل از چهار مرد بودند از داخل کابین بهم پیچیده این وسیله نقلیه به بیرون منتقل کردند .