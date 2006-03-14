تيم فوتبال اميد ايران در تونس اردو مي زند / ملي پوشان اميدفروردين به مسابقات ويتنام اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، اين تيم درطول اردوي تداركاتي خود خود در اين كشور آفريقايي طي روزهاي اول، سوم و هفتم فروردين ماه با تيم هاي باشگاههاي تونس وتيم اميد اين كشورسه ديدار تداركاتي برگزارخواهد كرد .

در اين اردو سه بازيكن بالاي 23 سال ، 9 بازيكن زير23 سال و10 بازيكن زير 21 سال حضورخواهند داشت .

سه بازيكن بالاي 23 سال رنه سيموئز سرمربي تيم اميد ، حسن رودباريان ، جلال حسيني و جواد نكونام هستند كه البته سرمربي برزيلي اميد هنوز ازهمراهي نكونام با اين تيم در سفر به تونس مطمئن نيست . به گفته سيموئزهرچند نكونام براي همراهي تيم اميد اعلام آمادگي كرده اما شايد مسئولان باشگاه الشارجه اجازه اين سفررا به اوندهند.

كادرفني تيم اميد درعين حال بازيكنان زيادي از تيم هاي فولاد و صبا باتري دعوت نكرده تا اين دوتيم دررقابتهاي آسيايي با مشكل مواجه نشوند.

تيم اميد پس ازبازگشت از تونس در روزهشتم فروردين خود را براي شركت در مسابقات بين‌المللي ويتنام كه از 24 تا 31 فروردين ماه برگزارمي‌شود، آماده خواهد كرد.

وي افزود: به همراه مربياني كه همراهم هستند، 13 بازيكن از جمع 40 نفره اردوي استعداديابي اصفهان را انتخاب كرده‌ايم و از26 بازيكن تهراني 11 بازيكن را برگزيده‌ايم كه اين بازيكنان منتخب مجددا مورد ارزيابي قرارخواهند گرفت.