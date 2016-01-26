رسیدگی به مشکلات تولید و صنعت بهترین جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان فارس تاکید کرد:عمده آسیب های موجود در جامعه ما به دلیل فاصله گرفتن از اسلام و تعالیم اسلامی و روی آوردن به اقتصادهای موجود جهان است که این فاصله یک تهدید جدی برای ما است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی مبتنی بر مبانی ارزشی است که مورد درک و تایید همه انسان های آگاه و آزاده جهان است که در منظومه فکری انقلاب اسلامی هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: مبتنی بودن انقلاب اسلامی بر ارزش های والای انسانی و همگامی با فطرت صحیح بشری رمز پایداری انقلاب اسلامی است که همین موضوع مورد خشم و مخالفت دشمنان شده است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: تمامی مباحث ما سیاسی و جناحی نیست.

وی تصریح کرد: اگر دهه فجر را به عنوان زمانی برای رسیدگی به مسئله تولید، مراکز تولیدی به ویژه مراکز در حال رکود و نیمه تعطیل استان و مبارزه با فقر قراردهیم بهترین خدمت و جهاد را انجام داده ایم و مطلوب ترین کار است.

امام جمعه شیراز افزود: متاسفانه در حال حاضر دغدغه و انگیزه ای که ما را در مقابل خالی شدن سفره کارگران مسئول بداند در استان بسیار کمرنگ است که امروز دغدغه اصلی ما باید احیا و تقویت مراکز تولیدی معیشتی در استان باشد.

آیت الله ایمانی ادامه داد: تا معیشت مردم برقرار نباشد اعتقاد و باور مردم نیز درست نمی شود.

وی یادآور شد: اگر دین به معیشت مردم توجه نداشته باشد آن دین کامل نیست و یک دین کامل باید درباره معیشت و زندگی مردم نیز دستورالعمل داشته باشد که قرآن کریم نیز در این زمینه آیاتی دارد.

