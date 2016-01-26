دشمن به دنبال نفوذ در ارکان مختلف نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزنده ای صورت گرفته که باید برای مردم تبیین شود.

وی با تاکید بر مساله استکبارستیزی گفت: باید ماهیت حقیقی آمریکا و جنایات آنها برای دانش آموزان بیان شود.

زاهدی با اشاره به اینکه باید مساله نفوذ را جدی بگیریم، افزود: دشمن به دنبال نفوذ در همه زمینه هاست و لازم است مصادیق عینی نفوذ برای دانش آموزان بازگو شود.

نماینده مردم کرمان و راور نفوذ در ارکان مختلف را هدف دشمنان به منظور براندازی نظام دانست و ادامه داد: مراقب باشیم افرادی که دارای زاویه با نظام بوده یا تحت تاثیر نفوذ و آمریکا هستند راهی مجلس شورای اسلامی نشوند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ارتقاء جایگاه علمی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: امروز تعداد مدارس و دانشگاه های ما قابل مقایسه با دوران پیش از انقلاب نیست.

زاهدی بیان کرد: در حالی امروز چهار هزار و ۸۰۰ دانشجو در دانشگاه های ما مشغول به تحصیل هستند که این تعداد در دوران قبل از انقلاب تنها ۱۷۶ نفر بوده است.