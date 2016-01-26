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۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۳

رئیس مجمع نمایندگان کرمان:

دشمن به دنبال نفوذ در ارکان مختلف نظام است

دشمن به دنبال نفوذ در ارکان مختلف نظام است

کرمان – نماینده مردم کرمان و راور نفوذ در ارکان مختلف را هدف دشمنان به منظور براندازی نظام دانست و گفت: باید مساله نفوذ را جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزنده ای صورت گرفته که باید برای مردم تبیین شود.

وی با تاکید بر مساله استکبارستیزی گفت: باید ماهیت حقیقی آمریکا و جنایات آنها برای دانش آموزان بیان شود.

زاهدی با اشاره به اینکه باید مساله نفوذ را جدی بگیریم، افزود: دشمن به دنبال نفوذ در همه زمینه هاست و لازم است مصادیق عینی نفوذ برای دانش آموزان بازگو شود.

نماینده مردم کرمان و راور نفوذ در ارکان مختلف را هدف دشمنان به منظور براندازی نظام دانست و ادامه داد: مراقب باشیم افرادی که دارای زاویه با نظام بوده یا تحت تاثیر نفوذ و آمریکا هستند راهی مجلس شورای اسلامی نشوند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ارتقاء جایگاه علمی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: امروز تعداد مدارس و دانشگاه های ما قابل مقایسه با دوران پیش از انقلاب نیست.

زاهدی بیان کرد: در حالی امروز چهار هزار و ۸۰۰ دانشجو در دانشگاه های ما مشغول به تحصیل هستند که این تعداد در دوران قبل از انقلاب تنها ۱۷۶ نفر بوده است.

کد مطلب 3034538

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