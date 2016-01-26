وزیر ارشاد با استاندار قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر سه شنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار از تلاش ها، پیگیری ها و حمایت های استاندار قزوین در برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاس نماز و نمایشگاه عطر حضور تقدیر کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اجلاس نماز با عنوان «عطر حضور» بیان کرد: ارائه ایده ها و دستاوردهای نماز در نمایشگاه کار ارزشمندی بود که امیدوارم برای دانش آموزان مفید بوده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: به اذعان همه استادان حوزه و دانشگاه و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ، ترویج فرهنگ از دریچه هنر مؤثرتر است و ابزارهایی چون هنر، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ دینی خواهد بود.

سخنرانی در اجلاس سراسری نماز، بازدید از نمایشگاه عطر نماز و نشست با مدیر و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برنامه های دکتر جنتی در سفر به استان قزوین بود.