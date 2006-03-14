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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۳۰

براي نخستين بار كارت اعتباري ورزش طراحي شد

براي نخستين بار كارت اعتباري ورزش به منظور استفاده ازكليه اماكن ورزشي سراسركشور طراحي شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" وبه نقل از روابط عمومي سازمان تربيت بدني، مهندس هادياني مديرعامل شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي، ضمن اعلام خبرفوق گفت: به منظور رفاه حال ورزشكاران وعموم مردم، كارت اعتباري ورزش طراحي شده كه درحال حاضر براي شروع كار، مجموعه ورزشي انقلاب مجهز به سيستمهاي مربوط به اين كارت شده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: طي يك برنامه زمان بندي شده در آينده نزديك، كليه ورزشگاهها و اماكن ورزشي كشورمجهز به اين سيستم خواهند شد و ورزشكاران وعلاقمندان به ورزش به راحتي با استفاده از اين كارت مي ‌توانند از امكانات ورزشي استفاده كنند.

هادياني درخصوص هزينه اين طرح گفت: رقمي بالغ بر150 ميليون تومان براي اين طرح هزينه شده است.

کد مطلب 303455

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