توانمند سازی نیازمندان در قالب اجرای طرح «کوثر»محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی ظهر سه شنبه در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان همدان با اشاره به اینکه توسعه اشتغال و کارافرینی و توانمند سازی مددجویان روستایی و جوانان مستعد اشتغال، از اهداف این نهاد است، گفت: اجرای طرح اشتغال آسان باعث شده ۴۹ درصد خانواده ها از این موضوع بهره مند شوند و نشاط در بین خانواده ها افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه در طرح اشتغال آسان تولید داخلی نیز افزایش یافته است، گفت: افزایش اعتماد به نفس و پیشگیری از مهاجرت های بی رویه از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با اشاره به اینکه اواخر دی ماه طی بخشنامه ای ابلاغی به بانک ها برهمکاری بانک ها با کمیته امداد تاکید شد، گفت: ۱۰ میلیون تومان وام بلاعوض، ۲ میلیون تومان تسهیلات ویژه و ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن در قالب طرح رضوان به نیازمندان ارائه می شود.

ابراهیمی از ساخت یک هزار حمام برای خانوارهای روستایی خبر داد و افزود: ماهیانه ۶۰ هزارتومان در قالب سبد کالا به خانواده های نیازنمند اعطا می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه هزار و ۵۴ روستایی از خدمات آموزشی کمیته امداد بهره مند شده اند، اظهار داشت: در سال جاری ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در دستور قرار گرفته است.

ابراهیمی با تاکید براینکه هزار فرصت اشتغال فراهم و در این بین ۱۲۷۶ خانوار از تسهیلات بانکی بهره مند شدند، گفت: محورهای خدمات به محرومین در کمیته امداد شکوفایی استعدادها و کمک به خود اتکایی و جلب اعتماد عمومی است.

وی با بیان اینکه توانمند سازی و کمک به اقتصاد و معیشت نیازمندان در قالب اجرای طرح کوثر پیگیری می شود، گفت: کمک های مردمی جذب شده اعتباری افزون بر ۲۱۳ میلیارد ریال را شامل می شود.

وی با بیان اینکه شبکه ها و مراکز نیکوکاری فعال شده از اجرای برنامه هایی شامل شناسایی نیازمندان در مناطق کمتر توسعه یافته خبر داد و افزود: هزار و ۴۵۰ نوعروس در کمیته امداد منتظر جهیزیه هستند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه مسکن روستاییان باید سامان دهی شود، گفت: ۲ هزارو ۲۶۰ مستاجر روستایی شناسایی شده اند که با معضل اجاره مسکن روبه رو هستند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد افراد تحت پوشش باید خودکفا شوند، گفت: ۲۵۱ هزار صندوق صدقه در استان همدان وجود دارد و ۵۱۲ خانوار در استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وی در پایان تاکید کرد: از مجموع منابع کمیته امداد امام خمینی ۲۷ درصد منابع بانکی و ۴۰ درصد منابع مردمی است.