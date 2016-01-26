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۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۴۷

کاشت بیش از ۷۰۰۰ نهال در مناطق حفاظت شده استان خوزستان

کاشت بیش از ۷۰۰۰ نهال در مناطق حفاظت شده استان خوزستان

بیش از ۷۰۰۰ نهال بومی در مناطق حفاظت شده دیمه، دشت آزادگان و میش داغ کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مقابله با بیابان زایی و مقابله با کانونهای گرد و غبار استان خوزستان در محدوده مناطق حفاظت شده استان بیش از ۷۰۰۰ نهال بومی کاشته شد.

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان این مطلب گفت: این نهال ها در مناطق حفاظت شده دیمه، دشت آزادگان و منطقه میش داغ کاشته شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و سازگاری بیشتر گونه کنار به عنوان درخت بومی استان خوزستان، بیشترین نهال کاشت شده از نوع کنار است.

وی ادامه داد: در منطقه دیمه تاکنون ۳۱۰۰ نهال کاشت شده است و در محدوده دشت آزادگان نیز ۲۰۰۰ اصله نهال کشت شده و کار نهال کاری در منطقه میش داغ نیز با کاشت ۲۰۰۰ اصله نهال در حال انجام است.

وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی استان در این فصل برای کاشت نهال مناسب است و این اداره کل به منظور جلوگیری از بیابان زایی و مقابله با گرد و غبار و احیاء و ترمیم بخش های آسیب دیده جنگل اقدام به کاشت نهال از نوع گونه های بومی و سازگار با شرایط جوی استان کرده است و قرار است در مناطق دیگر استان برنامه نهال کاری ادامه یابد.

کد مطلب 3034557
مسعود بربر

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