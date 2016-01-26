کاشت بیش از ۷۰۰۰ نهال در مناطق حفاظت شده استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مقابله با بیابان زایی و مقابله با کانونهای گرد و غبار استان خوزستان در محدوده مناطق حفاظت شده استان بیش از ۷۰۰۰ نهال بومی کاشته شد.

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان این مطلب گفت: این نهال ها در مناطق حفاظت شده دیمه، دشت آزادگان و منطقه میش داغ کاشته شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و سازگاری بیشتر گونه کنار به عنوان درخت بومی استان خوزستان، بیشترین نهال کاشت شده از نوع کنار است.

وی ادامه داد: در منطقه دیمه تاکنون ۳۱۰۰ نهال کاشت شده است و در محدوده دشت آزادگان نیز ۲۰۰۰ اصله نهال کشت شده و کار نهال کاری در منطقه میش داغ نیز با کاشت ۲۰۰۰ اصله نهال در حال انجام است.

وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی استان در این فصل برای کاشت نهال مناسب است و این اداره کل به منظور جلوگیری از بیابان زایی و مقابله با گرد و غبار و احیاء و ترمیم بخش های آسیب دیده جنگل اقدام به کاشت نهال از نوع گونه های بومی و سازگار با شرایط جوی استان کرده است و قرار است در مناطق دیگر استان برنامه نهال کاری ادامه یابد.