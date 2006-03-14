دعاي تحويل سال نو از بهترين نيايشهاي ايرانيان است

حجت الاسلام سيد حسين بهشتي نژاد ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، نوروز را نويد بخش معاد و زندگي دوباره دانست و گفت: طبيعت هر ساله، لباسي نو بر قامت خود پوشيده و با يك نظم زيبا به استقبال سال نو مي رود، همان گونه كه ما انسانها نيز بايد جسم و روح خود را از ناپاكي ها برهانيم و با دلي خالي از كينه و كدورت به پيشواز بهار برويم.

وي نوروز را ياد گاري از ايران باستان دانست و گفت: اين سنت پسنديده آنچنان با آموزه هاي اسلامي عجين شده كه هيچ كس قادر به تفكيك آن نيست و خوبي ايرانيان و هوشمندي آنان در اين است كه از آداب و رسوم شاد و پسنديده خود در راستاي احكام دين بهره برده و از آن استفاده بهينه كرده اند.

بهشتي نژاد دعاي تحويل سال را يكي از زيباترين نيايش ها بر شمرد و افزود: ايرانيان ، همزمان با تحويل سال از خداوند مي خواهند تا حالشان را به بهترين و زيباترين حال تبديل كند و همزمان با تغيير فصل ، احوال دروني آنها را هم به بهترين وضعيت ممكن دگرگون كند.

وي در مورد سابقه اين دعا گفت: به يقين اين دعا مربوط به سده هاي نخستين اسلام است و بهترين گواه اين سخن ، حضور مسلمان در ميان ياران پيامبر (ص) و پيوندي است كه به دليل حضور او ميان ايرانيان و اعراب پديد آمده است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي اصفهان، از ناميدن اين شهر به شهر " سلمان محمدي " خبر داد و گفت: چه خوب است حالا كه اصفهان را پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي كرده اند، اين شهر را ديار مسلمانان محمدي بناميم و به اين امر بباليم كه از ايل و تبار كسي هستيم كه پيامبر او را از خود دانست.

بهشتي نژاد در پايان گفت: نظام هستي و خلقت انسان، نظام احسن و آيين اسلام، زيباترين آيين است به همين دليل است كه مردم نيز كمال طلب بوده و به سمت بهترين در حركت هستند و همه آنان در دعاي تحويل سال رسيدن به كمال را از خداوند طلب مي كنند.