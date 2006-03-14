اعتدال از نشانه هاي ارزشمند دين اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از المؤتمر، دكتر علوي عبدالله طاهر استاد دانشگاه يمن در سخنراني خود با عنوان" اعتدال در اسلام" اظهار داشت: با توجه به پيشرفتهاي قرن 21 و ايجاد بحرانهايي كه جهان اسلام را دچار تغيير و تحول كرده است، اسلام همچنان بر اعتدال و ميانه روي تأكيد دارد.

وي با بررسي مفهوم ميانه روي و تلاش اسلام در اشاعه آن گفت: اسلام ديني است كه فرامين و آموزه هاي بسيار وسيعي دارد و در كنار هر انديشه آن، معاني بسيار زيادي نهفته است. اسلام ديني است كه در همه شرايط به تسامح، اعتدال و ميانه روي دعوت مي كند و از افراط و تفريط و اغراق بر حذر مي دارد.

دكتر عبدالله طاهر افزود: اسلام ميانه روي و اعتدال را زير بناي شريعت معرفي و خواستار اجراي آن از سوي مسلمانان است.

دكتر علوي در جمع استادان، انديشمندان و شخصيتهاي برجسته يمني تصريح كرد: ميانه روي از نشانه هاي توازن فكر است زيرا تنها كساني كه از عقل در امور خود استفاده مي كنند بر اين باورند، اما غلو و زياده روي نشانه عدم تفكر است و شيوه اي است كه به شدت از آن نهي شده است، زيرا افراط و تفريط در هر كاري نشانه عدم تعقل است.

اين استاد دانشگاه ياد آور شد: ميانه روي زمينه اي براي حفظ صلح و دوستي در جهان را پديد مي آورد و ايجاد گفتگو و ارتباط را پايه گذاري مي كند، زيرا دعوت به گفتگو و ارتباط با ديگران تمسك به ارزشهاي تمدن به ويژه تمدن غني اسلام است كه مانع برخورد و درگيري ميان جوامع مي شود.