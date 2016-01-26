محمد نوری آماده نیست/ باشگاه بازیکن جدید نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «رادیون» در نشست خبری پیش از بازی با السیلیه با اشاره به شرایط تیم مسمیر اظهار کرد: در تعطیلات نیم فصل برای انجام تمرینات در دوحه ماندیم و کارمان را پیگیری کردیم. با این حال تیم ما دو بازیکن خارجی خود را از دست داده و بدون اینکه بازیکن جدیدی بگیرد نیم فصل دوم را شروع می‌کنیم. حتی دیگر بازیکنان ما مثل محمد نوری هم آماده نیستند.

وی افزود: السیلیه در شرایط خوبی قرار دارد و توانست با کسب نتایج خوب خودش را در جدول بالا بکشد. با این شرایط کار سختی در این بازی در پیش خواهیم داشت.