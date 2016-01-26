  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۷

سرمربی تیم المسیمیر:

محمد نوری آماده نیست/ باشگاه بازیکن جدید نگرفت

محمد نوری آماده نیست/ باشگاه بازیکن جدید نگرفت

سرمربی تیم فوتبال المسیمیر قطر گفت: محمد نوری برای بازی مقابل السیلیه آماده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، «رادیون» در نشست خبری پیش از بازی با السیلیه با اشاره به شرایط تیم مسمیر اظهار کرد: در تعطیلات نیم فصل برای انجام تمرینات در دوحه ماندیم و کارمان را پیگیری کردیم. با این حال تیم ما دو بازیکن خارجی خود را از دست داده و بدون اینکه بازیکن جدیدی بگیرد نیم فصل دوم را شروع می‌کنیم. حتی دیگر بازیکنان ما مثل محمد نوری هم آماده نیستند.

وی افزود: السیلیه در شرایط خوبی قرار دارد و توانست با کسب نتایج خوب خودش را در جدول بالا بکشد. با این شرایط کار سختی در این بازی در پیش خواهیم داشت.

کد مطلب 3034608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها