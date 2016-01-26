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۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۱۷

پروانه ساخت سه فیلمنامه صادر شد/ فیلمی با موضوع قتل

پروانه ساخت سه فیلمنامه صادر شد/ فیلمی با موضوع قتل

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با ساخت ۳ فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس فیلمنامه های «فصل تنهایی» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا عرب و نویسندگی امیرمسعود آقابابائیان با موضوع ربا و عواقب آن در جامعه، «دخمه شیطان» به تهیه کنندگی مشترک فتح الله جعفری جوزانی و مسعود جعفری جوزانی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و نویسندگی فتح الله جعفری جوزانی با موضوع تخیلی در ژانر وحشت و فیلمنامه «هجوم» به تهیه کنندگی سپهر سیفی و کارگردانی شهرام مکری و نویسندگی مشترک شهرام مکری و نسیم احمد پور با موضوع پرونده قتل موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

 

 

 

 

کد مطلب 3034609

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