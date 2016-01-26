پروانه ساخت سه فیلمنامه صادر شد/ فیلمی با موضوع قتل

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس فیلمنامه های «فصل تنهایی» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا عرب و نویسندگی امیرمسعود آقابابائیان با موضوع ربا و عواقب آن در جامعه، «دخمه شیطان» به تهیه کنندگی مشترک فتح الله جعفری جوزانی و مسعود جعفری جوزانی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و نویسندگی فتح الله جعفری جوزانی با موضوع تخیلی در ژانر وحشت و فیلمنامه «هجوم» به تهیه کنندگی سپهر سیفی و کارگردانی شهرام مکری و نویسندگی مشترک شهرام مکری و نسیم احمد پور با موضوع پرونده قتل موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.