افتتاح انبار چندمنظوره اتحادیه تعاون روستایی همدان در دهه فجر

محمدرضا قدیمی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرفیت انبار چند منظوره این اتحادیه 2500 تن است و از این میزان تقریبا تمام ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه راه اندازی این انبار برای پنج نفر اشتغالزایی خواهد داشت، گفت: احداث انبار به گسترش زیرساخت های بخش کشاورزی کمک می کند و در پیشرفت صنایع کشاورزی تاثیر قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

قدیمی با تاکید بر اینکه این اقدام در توسعه بخش صنایع تبدیلی اثرگذار است، افزود: باید در عرصه افتتاح انبارهای چندمنظوره بیشتر تلاش شود تا به پیشرفت صنعتی برسیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان همدان گفت: یکی از مکانیزم های کشاورزی پیشرفته توسعه لوازم و جوانب کشاورزی است.

وی همچنین با بیان اینکه تا حد ممکن باید در بخش کشاورزی تحول ایجاد و تکنولوژی را وارد عرصه سنتی کنیم،بر اهمیت و توجه به تعاونی‌های روستایی تاکید کرد و اظهار داشت: اقتضای کار کشاورزی بر کار جمعی است و پیشبرد این بخش با کار فردی امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه در کشاورزی کارا و موثر کشاورزان حتما باید در قالب تعاونی‌ و در بستر کار جمعی و قانونی کار خود را پیش برند، افزود: در کشور ایران کار جمعی در بخش کشاورزی اهمیت مضاعفی دارد.

قدیمی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی کشاورزان در قالب تعاونی‌ها الزام وجود دارد بیان کرد: بدون داشتن شبکه‌های تعاونی امکان مدیریت بهینه منابع کشاورزی وجود ندارد و روستائیان، کشاورزان و دستگاه‌های دولتی باید به این نکته توجه داشته باشند.