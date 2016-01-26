به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و صبای قم در فینال جام شهدا در شرایطی در حال پیگیری است که یکی از بازیکنان صبا پس از پایان نیمه اول به شدت به داور معترض بود.

حاشیه‌های این مسابقه را در زیر می‌خوانیم:

* بعضی از هواداران در دقیقه ۱۰ همایون بهزادی را تشویق کردند و در دقیقه ۲۴ نیز به تشویق هادی نوروزی پرداختند. مرحوم بهزادی در پرسپولیس پیراهن شماره ۱۰ را برتن می کرد و نوروزی شماره ۲۴ را.

* برخی از هواداران پرسپولیس به تشویق علی کریمی پرداختند و برخی دیگر نیز علی دایی را تشویق می‌کردند، مسئله‌ای که موجب درگیری بین هواداران شد.

* حضور افراد غیرخبرنگار در جایگاه خبرنگاران باعث شد تا درگیری‌هایی در این جایگاه بوجود بیاید. این در حالی بود که هیچ نظارتی روی حضور افراد در جایگاه خبرنگاران نبود و هر کس جایی برای نشستن در استادیوم پیدا نمی‌کرد، در جایگاه خبرنگاران حضور داشت.

* در بین دو نیمه، رضا نورمحمدی، مصطفی قنبرپور و محسن بنگر سمت علی دایی رفتند و به سرمربی صبا خسته نباشید گفتند.

* امید عالیشاه و مایکل اومانیا تنها بازیکنانی بودند که در بین دو نیمه در زمین حاضر شدند و بدن‌هایشان را برای حضور در مسابقه در نیمه دوم گرم کردند. با شروع نیمه دوم امید عالیشاه جایگزین جری بنگستون در ترکیب پرسپولیس شد.