کلاهبرداری با شارژهای شگفت انگیز

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علیرضا آذردرخش با بیان اینکه شاهد بارگذاری لینک های سایت های تقلبی فروش شارژ تلفن همراه در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و... هستیم، گفت: این مجرمان با ترفندهای ساده مثل شارژ شگفت انگیز یا ارزان به راحتی کاربران را برای ورود به این لینک های تشویق می کنند.

وی افزود: در پی باز کردن اینگونه لینک ها، کاربران با صفحاتی روبرو می شوند که ادعا دارند شارژهای شگفت انگیز و ارزان تلفن همراه می فروشند و کاربر مثلا با خرید مبلغ مشخصی می تواند به صورت نامحدود یک هفته یا یک ماه با تلفن همراه خود صحبت کرده و پیامک ارسال کنند.

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: بیشتر این لینک ها کاربران را به صفحات فیشینگ ارجاع می دهند و کاربران در هنگام خرید به راحتی اطلاعات بانکی خود را در اختیار فیشرها می گذارند.

وی با توصیه به کاربران برای خرید شارژ تلفن همراه گفت: کاربران برای خرید شارژ تلفن همراه از هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه به سایت همان اپراتور و یا بانکی که در آن حساب دارند مراجعه کنند چرا که در سایت اپراتورها انواع شارژها از نظر قیمیت و کیفیتی موجود می باشد و کاربر به راحتی می تواند شارژ مورد نظر خود را خریدار کند.

آذردرخش افزود: البته برای ورود به سایت اپراتورهای تلفن همراه های موجود بهتر است به جای جستجو در موتورهای جستجو مثل yahoo و google کاربر شخصا آدرس سایت را در منوبار وارد کند. بنابراین حفظ آدرس سایتها برای به دام نیفتادن در تله فیشرها امری ضروری و واجب است.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز کاربران به راحتی فریب تبلیغات دورغین فیشرها مثل شارژ شفگت انگیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را خورده و با آنها همراه می شوند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از دستیابی به اطلاعات بانکی ما تغییر رمز کارت های بانکی به صورت دوره ای دانست و افزود:حتی هنگامی که برای خرید در فضای مجازی اقدام می کنند و احتمال می دهند که در دام فیشرها افتاده اند به سرعت رمز عبور اول و دوم کارت بانکی خود را تغییر دهند.

سرهنگ آذردرخش همچنین در خصوص راههای به دام نیفتادن در صفحات فیشینگ بانکی گفت: یک راه تشخیص سایت های فیشینگ در قسمت URL سایت کاملا واضح است و کاربران باید حتما دقت کنند که در کنار آدرس سایت، عبارت https ذکر شده باشد.

وی ادامه داد: وجود علامت قفل مانند، در کنار صفحات آدرس اینترنتی ضرورت دارد.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.