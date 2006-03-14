اردن و مصر حمله رژيم صهيونيستي به زندان اريحا را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر با محكوم كردن حمله وحشيانه نظاميان رژيم صهيونيستي به زندان اريحا گفت : مقامات مصر براي توقف حملات اسرائيل به اين زندان با اسرائيلي ها درتماس هستند.

ارتش اشغالگر قدس امروزباهماهنگي آمريكا و انگليس به زندان اريحا در كرانه باختري رود اردن حمله كرد و به طور وحشيانه شماري از اسيران فلسطيني را به خاك و خون كشيد.

وي دربيانيه اي توزيع شده در ميان خبرنگاران اظهار داشت : قاهره براي توقف حملات اسرائيل و مهار فوري خشونت ها با تمام طرف ها در تماس است .

اما رژيم صهيونيستي درخواست تشكيلات خودگردان فلسطين و كشورهاي عربي براي متوقف كردن حملات خود عليه اسيران فلسطيني را رد كرده است .

ابوالغيط تاكيد كرد: استفاده از قوه قهريه براي حل مشكلات بين اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين غير قابل قبول است وان با تواقف نامه هاي امضا شده بين طرفين مغايرت دارد.

وزير امور خارجه مصر خاطر نشان كرد: حل مشكلات موجود از طريق توافقنامه زندان اريحا بايد از طريق مذاكره بين همه طرفهاي ذيربط صورت گيرد نه با استفاده از قوه قهريه و تعرض به نيروهاي امنيتي فلسطين.

وي درعين حال از گروههاي جهادي فلسطين خواست خويشتنداري كنند و از اقدامات تحريك آميز عليه اروپاييها درسرزمين هاي فلسطيني امتناع ورزند .

دولت اردن نيز رژيم صهيونيستي را به متوقف كردن حملات خود بر ضد اسيران فلسطيني درزندان اريحا فرا خواند.

سخنگوي دولت اردن از اسرائيل خواست تجاوز و حمله نظامي به زندان فلسطينيان در شهر اريحا را متوقف سازد .

محمد صبيح معاون دبير كل اتحاديه عرب در امور فلسطينيان هم با وحشيانه خواندن حمله رژيم صهيونيستي به زندان اريحا ، اين اقدام را محكوم كرد.

وي آمريكا و رژيم صهيونيستي را مسئول كامل اين حمله دانست و از آنها خواست هر چه سريعتر به اين تجاوزات پايان دهند.

يك منبع فلسطيني مسئول هم خبر داد : گذرگاه مرزي رفح بين نوار غزه ومصرتا اطلاع ثانوي بسته شد.اين اقدام پس از عقب نشيني ناظران بين المللي بنا به درخواست دولتشان صورت گرفت.

سمير ابو نحله رئيس گذرگاه رفح گفت: ناظران بين المللي عصرروز گذشته گذرگاه رفح را بنا به درخواست دولتهايشان و به دليل وخامت اوضاع امنيتي ترك كردند.

وي گفت : ما محافظت از گذرگاه را تشديد كرديم اما دولت هاي اروپايي از ناظران خواستند گذرگاه را ترك كنند.