احتمال توافق بر سر اصلاحات در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان از احتمال توافق در اتحادیه اروپا برای اصلاح قوانین اتحادیه برای ادامه عضویت انگلیس خبر داد.

دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در کنفرانس خبری با ایندا کنی، همتای ایرلندی خود در لندن درباره توافق در اتحادیه اروپا برای اصلاح قوانین به منظور باقی ماندن انگلیس در این اتحادیه گفت: این امکان دارد که فوریه آینده چنین اتفاقی بیفتد.

دیوید کامرون در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرلندی خود در لندن ضمن طرح این موضوع گفت: اگر توافق خوبی وجود داشته باشد، من آن توافق را به مردم کشورم ارائه خواهم داد و به آنها توضیح خواهم داد که چرا به نفع هم آنها و هم اروپاست که انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند. اما اگر این توافق خوب نباشد در آن صورت فرصت خواهیم داشت تا گفتگوها درباره اصلاحات را ادامه دهیم زیرا برای برگزاری همه پرسی تا سال ۲۰۱۷ فرصت داریم.