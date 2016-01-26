تیم « خونه به خونه» فاتح شهرآورد فوتبال مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوتیم خونه به خونه و نساجی قائمشهر عصر سهشنبه در ورزشگاه بابل به مصاف هم رفتند و در نیمه نخست، بازی نزدیکی به نمایش گذاشتند ولی در ادامه نساجی بازی بهتری را ارائه داد. ولی دوتیم در پایان نیمه نخست بازی را با تساوی صفر بر صفر به پایان رساندند.
در نیمه دوم بازی در دقایق ابتدایی بازی بسیار ضعیفی را ارائه دادند ولی در ادامه تیم خونه به خونه که از حمایت تماشاگرانش بهره میبرد هجومیتر بازی کرد و در دقیقه ۸۰ محمد غلامی مهاجم جدید بابلیها در محوطه جریمه نساجی صاحب توپ میشود که عیسی پرتو مدافع نساجی با تکل بر روی غلامی موجب سرنگونی او میشود تا بابلیها صاحب ضربه پنالتی شوند و منصور تنهایی با یک ضربه زیبا از روی نقطه پنالتی دروازه تیم نساجی را باز کرد.
در ادامه تلاش نساجی برای جبران این گل ثمری نداشت و در پایان شاگردان میثاقیان موفق شدند باخت دور رفت را جبران کنند. احمد صالحی، مهدی شفیعی، محمدتقی حیدر پور و کمیل غلامی بهعنوان داوران اول تا چهارم قضاوت این دیدار بر عهده داشتند.
خونه به خونه مازندران با کسب این سه امتیاز با ۴۰ امتیاز در رده چهارم و نساجی مازندران با این شکست با ۲۹ امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت.
قبل از برگزاری این بازی که حواشی بسیاری ایجادشده بود که تدابیر ویژه امنیتی در این بازی سبب کاهش تنشها در ورزشگاه هفتتیر بابل بودیم.
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