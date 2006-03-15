پنج جلد از "دانشنامه امامت" به چاپ رسيد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام دكتر سيد محمود مرعشي نجفي، توليت كتابخانه بزرگ آيت ‌الله مرعشي نجفي در جمع خبرنگاران با اشاره به اين مطلب گفت: در كتاب « الموسوعه الامامه في نصوص اهل السنه» كه تاكنون پنج جلد از آن به چاپ رسيده است به موضوع و مصاديق ائمه اطهار(ع) به زبان اهل سنت و بر اساس منابع اصيل و دست اول آنها پرداخته شده است .

وي افزود: تحرير اوليه اين كتاب را مرحوم پدرم، حضرت آيت‌ الله مرعشي از حدود 50 سال قبل شروع به نوشتن كرد كه در حقيقت كتاب « الموسوعه الامامه في نصوص اهل السنه» حاصل بازسازي و استدارك كتاب « ملحقات الحقاق» است.

حجت الاسلام مرعشي با اعلام اينكه، كتاب فوق براي استفاده برادران اهل سنت در كشورهاي عربي تهيه شده است، يادآور شد: اين مجموعه آثار در حدود 40 جلد چاپ و منتشر خواهد شد .

وي افزود: در تلاش هستيم تا اين مجموعه آثار را به كتابخانه‌هاي بزرگ جهان ارسال كنيم.