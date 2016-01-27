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۷ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۸

ویژه امداد و نجات؛

ساخت هواپیمای بدون سرنشینی که زیردریایی می شود

ساخت هواپیمای بدون سرنشینی که زیردریایی می شود

محققین یک دانشگاه آمریکایی هواپیمای بدون سرنشینی طراحی کرده اند که می تواند بر روی سطح آب فرود آید و همچون قایق حرکت کند و همچون زیر دریایی به زیر آب برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زماینکه این هواپیمای بدون سرنشین در آب فرو می رود به یک سمت خم می شود و سپس پروانه های آن به حرکت در می آیند و این امکان را فراهم می کند که به سمت بالا خود را بکشاند.  

این هواپیمای بدون سرنشین از سیستم متعادل کننده «ایستا بخش» برخوردار است تا از غرق شدن آن در زیر آب جلوگیری کند ضمن اینکه در هنگام تغییر کاربری از هوا به دریا، اتاق شناور آن فعال و موجب شناور شدن هواپیما در سطح آب می شود.

همچنین این هواپیمای بدون سرنشین می تواند در اعماق مختلف شیرجه و به جمع آوری اطلاعات بپردازد.

از این هواپیما می توان در عملیات امداد و نجات، بازرسی ها احداث پل، بازرسی های خط لوله در زیر آب، ردیابی نشتی نفت در اعماق مختلف،  تحقیق بر روی آبزیان و همچنین شناسایی و دور کردن کوسه هایی که نزدیک شناگران هستند، استفاده کرد.

کد مطلب 3034767
علیرضا کمندی

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