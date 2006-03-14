نشست پنج عضو دائم شوراي امنيت درباره ايران باز هم بي نتيجه ماند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از سازمان ملل در نيويورك،"وانگ گوانگيا" اعلام كرد كه پنج عضو دايم شوراي امنيت تاكنون نتوانسته اند در مورد ايران به توافق دست يابند .

وي از همچنين از ادامه مشكلات در اينباره بين اعضاء دائم شوراي امنيت خبر داد .

سفير چين در شوراي امنيت افزود: "اعضا هنوز درحال گفتگو هستند، گفتگوها خوب بود اما هنوز چندنكته وجود دارد كه نمي توانند بر سر آن توافق كنند ".

وي همچنين گفت:" اهداف پنج عضو مشابه است اما اختلاف بر سر بهترين شيوه و نگرش براي رسيدن به اين اهداف است ".

اعضاي دائم شوراي امنيت تاكنون سه جلسه غير رسمي درباره ايران برگزار كرده اند كه همگي بدون نتيجه پايان يافته است.