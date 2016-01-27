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۷ بهمن ۱۳۹۴، ۶:۰۰

چین خواستار خروج آمریکا از دریای چین جنوبی شد

چین خواستار خروج آمریکا از دریای چین جنوبی شد

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار امیدواری کرد سفر جان کری بتواند زمینه ساز گفتگوهای صلح بین دو کشور در موضوع دریای چین جنوبی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه چین در آستانه سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به چین نسبت به حضور ناوهای آمریکایی در دریای چین جنوبی هشدار داد.

هووا چونینگ طی یک کنفرانس خبری گفت: حضور آمریکا در دریای چین جنوبی امنیت منطقه را مختل کرده است. وی خطاب به مقامات آمریکایی اظهار امیدواری کرد سفر جان کری به چین بتواند زمینه ساز گفتگوهایی برای توافق دو کشور برای خروج ناوهای آمریکایی از دریای چین جنوبی باشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین تاکید کرد فعالیت های کشورش در جزایر اسپراتلی واقع در دریای چین جنوبی با منافع کشورهای منطقه تداخل ندارد.

به گفته سخنگوی چینی هدف از ساخت و سازهای چین در جزایر دریای چین جنوبی ارتقای زیرساختارهای امنیتی و رفاهی برای مردم منطقه است.

کد مطلب 3034816

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