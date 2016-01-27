سیگار کشیدن شانس زنده ماندن بعد از سرطان سینه را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته محققان دانشگاه کالیفرنیا، هیچ گاه برای ترک سیگار به منظور کمک به افزایش شانس زنده ماندن بعد از ابتلا به سرطان سینه دیر نیست.

مایکل پاسارلی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «زنان سیگاری که به هنگام تشخیص سرطان سینه، کشیدن سیگار را ترک می کنند در مقایسه با افرادی که همچنان به سیگار کشیدن شان ادامه می دهند، نتایج بهتری از درمان تجربه می کنند.»

طبق یافته این تیم تحقیق، سیگاری ها در معرض خطر بیشتر ناشی از مرگ به خاطر سرطان های دستگاه تنفسی یا بیماری های قلبی و سکته قرار دارند.

در این تحقیق، پژوهشگران به بررسی داده های مربوط به بیش از ۲۰ هزار زن در رده سنی بین ۲۰ تا ۷۹ سال پرداختند. تمامی این افراد بین سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۸ مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده شدند.

شش سال بعد از تشخیص بیماری، محققان با بیش از ۴۵۰۰ زن تماس گرفته و در مورد وضعیت سیگار کشیدن شان از آنها سوال کردند. یافته ها نشان داد در طول ۱۲ سال پیگیری وضعیت آنها، در حدود ۶۸۰۰ زن فوت کردند که در حدود ۲۹۰۰ مرگ ناشی از سرطان سینه بود.

طبق یافته های این محققان، تداوم سیگار کشیدن بر افزایش مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه تاثیر قابل توجهی دارد.