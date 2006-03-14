نخستين همايش تجليل از ايثارگران صنعت برق مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، پرويز فتاح در اين همايش با اشاره به شعور بالاي مردم در درك مشكلات كشور گفت : ما امروزه مي توانيم با كمك و همت بلند مردم و حق طلبي آنها در رابطه با انرژي هسته اي استقلال كشور را حفظ كرده و اين حق را كه حق كل جامعه اسلامي است از تجاوز گران بگيريم .

وي افزود : بعد از انقلاب اسلامي جرات مردم در بيان خواسته هايشان افزايش يافته وهمين امر باعث شده كه با استقامت و اتحاد بيشتري در اين راه تلاش كنند و با اين وحدتشان باعث ترس كشورهاي خارجي شوند .