  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۰۰

عصر امروز و با حضور وزير نيرو؛

نخستين همايش تجليل از ايثارگران صنعت برق مشهد برگزار شد

نخستين همايش ازتجليل رزمندگان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس كارمندان صنعت برق مشهد عصر امروز با حضور وزير نيرو ، مدير عامل منطقه برق خراسان در مشهد برگزار شد .

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، پرويز فتاح در اين همايش با اشاره به شعور بالاي مردم در درك مشكلات كشور گفت : ما امروزه مي توانيم با كمك و همت بلند مردم و حق طلبي آنها در رابطه با انرژي هسته اي استقلال كشور را حفظ كرده و اين حق را كه حق كل جامعه اسلامي است از تجاوز گران بگيريم .

وي افزود : بعد از انقلاب اسلامي جرات مردم در بيان خواسته هايشان افزايش يافته وهمين امر باعث شده كه با استقامت و اتحاد بيشتري در اين راه تلاش كنند و با اين وحدتشان باعث ترس كشورهاي خارجي شوند.

فتاح در ادامه با بيان اين مطلب كه همه ما در معرض آزمون هستي افزود : ما هم اكنون تحت آزمايش الهي هستيم و بايد با الگوگيري از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و با ايمان به خدا ، همت بالا و پشتيباني دولت در اين راه مقاومت كرده تا ضمن پيروزي در اين آزمون باعث سر افرازي و عزت كشور شويم .

کد مطلب 303485

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها