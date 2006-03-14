نظاميان رژيم صهيونيستي احمد سعدات را بازداشت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، درحمله رژيم صهيونيستي به زندان اريحا تاكنون دو فلسطيني شهيد و دستكم 35 تن ديگر زخمي شدند.

بلدوزرها، تانك ها و نفربرهاي اسرائيلي درحال حاضردر اطراف ساختمان استانداري در اريحا مستقر شده اند و به تخريب كامل اين محل ادامه مي دهند.

نيروهاي اشغالگر اسرائيلي مستقر در منطقه اريحا پس ازدستگيري سعدات، وي را به تنهايي به منطقه نامعلومي منتقل كردند.

ارتش اشغالگر قدس پس ازحمله ومحاصره زندان اريحا ازتمام زندانيان خواست لباس هاي خود را بيرون بياورند و خود را تسليم نيروهاي اسرائيلي كنند درحالي كه بلدوزرها سرگرم تخريب ديوارها و ساختمان زندان اريحا بودند.

درحالي كه تانك هاي اسرائيلي منازل فلسطينيان بي گناه را به توپ بسته بودند دو فروند بالگرد رژيم صهيونيستي هم با پرواز در آسمان منطقه با اسلحه تيربار وراكت منازل را هدف قراردادند.

نظاميان رژيم صهيونيستي ازطريق بلندگوها از اسيران فلسطيني خواستند خود را تسليم نمايند و آنها بدون اينكه يك لحظه هم منتظربمانند سريعا با بلدوزرها به تخريب ساختمان ها ادامه دادند.

بر اساس گزارش ها درحال حاضراوضاع امنيتي درشهر اريحا وخيم گزارش مي شود. دهها تن از نيروهاي پليس با لباس سبز در بيرون از ساختمان به نشانه تسليم دستان خود را بر روي سر گذاشته اند .

ماهرطاهر سخنگوي جبهه خلق تاكيد كرد: درصورتي كه اسرائيل احمد سعدات را ترور كند با پاسخ محكم اين جبهه مواجه خواهد شد.

وي در راهپيمايي سمبليك در اردوگاه يرموك واقع در 20 كيلومتري دمشق تصريح كرد : اسرائيل بايد بداند كه دست زدن به جنايت ترور سعدات با پاسخ قاطع جبهه تمام گروههاي جهادي و ملت فلسطين روبرو خواهد شد.

طاهر بارديگر تاكيد كرد : اين جنايات بدون پاسخ نخواهد ماند چرا كه هنگامي كه ابو علي مصطفي دبير كل سابق را اسرائيلي ها ترور كردند ما از طريق ترور رحبعام زئيفي جنايتكار بزرگ اسرائيل پاسخ داديم .

وي به رژيم صهيونيستي درمورد ترور سعدات هشدار داد و گفت اين رژيم بايد بداند كه ملت ما هرگز سكوت نخواهد كرد .

همزمان با آن واشنگتن ادعا كرد علت خروج ناظران غربي از زندان اريحا نگراني از سلامت ها بود .

سخنگوي كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا از صهيونيستها و فلسطينيان خواست پس از اعمال خشونت آميز آرامش خود را حفظ كنند .

وي افزود : ما با اسرائيلي ها و فلسطينيان در تماس هستيم اما از طرفهاي منطقه مي خواهيم آرامش و خويشتنداري خود را حفظ كنند .

به گفته سخنگوي رايس ، ما تمايل داريم هر چه سريعتربه طور مسالمت آميز حل شود.

درهمين حال عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب در بيانيه اي حملات رژيم صهيونيستي به زندان اريحا را محكوم كرد و جامعه بين المللي را به اقدام سريك براي توقف تجاوزات فرا خواند.

دراين بيانيه آمده است موسي حمله نظامي اسرائيل به زندان اريحا كه با چراغ سبز آمريكا و انگليس صورت گرفت را به شدت محكوم نمود.

وي افزود: اتحاديه عرب با نگراني عميق تحولات در سرزمين هاي اشغالي را دنبال مي كند .