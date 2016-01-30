رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره ادغام معاونت خبر و معاونت سیما که زمزمه‌های آن شنیده می‌شود، بیان کرد: ادغام معاونت خبر و معاونت سیما شایعه است.

وی درباره سخنان سرافراز رییس رسانه ملی که در یکی از سخنرانی های خود از پیوند بخش هایی جدا از هم در سازمان صداوسیما سخن گفته بود، اظهار کرد: پیوند میان بخش های سازمان صداوسیما همیشه بوده است اما ادغام دو بخش که ساختارهای متفاوتی دارند اصلا منطقی نیست چراکه ماموریت معاونت خبر و سیما متفاوت است.

قائم مقام معاون سیما با بیان اینکه تغییرات ساختاری در هر سازمانی وجود دارد، عنوان کرد: تغییرات ساختاری کوچک و جزیی در هر سازمانی انجام می شود اما همانطور که گفته شد ادغام این دو معاونت منطقی نیست. اینها شایعاتی است که متاسفانه در چند وقت اخیر زیاد شنیده شده است ولی چنین تغییر ساختاری وجود ندارد.

پورحسین در پایان درباره دلیل پیدایش چنین شایعاتی و ارتباط آنها با انتخابات تصریح کرد: انتخابات و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده است که چنین شایعاتی گسترده و به آنها دامن زده شود. بهتر است گفته شود که شنوندگانی هم که این شایعات را می شنوند باید عاقل باشند.