نیازی به ارائه جزئیات برنامه به مجلس نیست/واکنش جالب ابوترابی فرد

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکثر کمیسیون‌های مجلس که بررسی برنامه ششم به آنها ارجاع داده شده است، به سمت رد برنامه رفته‌اند.

وی ادامه داد: احتمال دارد لایحه ارائه شده از سوی دولت، لایحه برنامه نباشد و دولت قصد داشته باشد لایحه برنامه را به مجلس بعد ارائه دهد.

قادری گفت: اگر لایحه ارائه شده احکام مقدماتی برای ارائه برنامه ششم است، نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه نیست و باید کمیسیون مشترک آن را بررسی کند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند دولت باید به صورت کتبی نظر اصلی خود را در مورد لایحه برنامه به مجلس ارائه دهد، گفت: رئیس‌جمهور در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است نیازی به ارائه برنامه ششم به مجلس نیست و ارائه لایحه احکام در این باره کفایت می کند. برهمین اساس، برنامه ششم توسعه باید توسط دولت تهیه و در هیات دولت تصویب شود.

قادری، این نظرات رئیس‌جمهور را استنباط شخصی وی می‌دانست و گفت: در جلسه مجمع نیز تاکید شده است که طبق قانون باید قانون برنامه به تصویب مجلس برسد و دولت نیز باید مُرِّ قانون را تصویب کند و نمی‌تواند نگاه‌های شخصی خود را مبنا قرار دهد. اگر هم چنین نظری دارد، باید لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون ارائه دهد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظر کمیسیون تلفیق برنامه ششم با هیات رئیسه مجلس، گفت: آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اعتراضات اعضای کمیسیون تلفیق برنامه گفت فرض کنید لایحه ارائه شده، لایحه برنامه ششم توسعه است.

قادری ادامه داد: برای اعضای کمیسیون تلفیق برنامه باید مشخص شود که آیا این لایحه برنامه است یا خیر؟

وی با اشاره به ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه توسط دولت قبل، گفت: آن لایحه نیز دچار مشکل بود و عدد و رقم کمی در آن وجود نداشت اما دولت اعلام کرد آنچه را در توان داشته، به مجلس ارائه کرده است و مجلس می‌تواند لایحه را اصلاح کند، مجلس نیز چنین کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما دولت فعلی می‌گوید این لایحه، برنامه نیست و فقط احکام است؛ به چه علت ما باید فرض کنیم که برنامه است؟ اگر این لایحه برنامه نیست، محل بررسی آن در کمیسیون تلفیق نیست.

وی با اشاره به عملکرد غیرشفاف دولت در خصوص لایحه برنامه، گفت: دولت باید نظر خود را به صورت شفاف و صریح اعلام کند.

قادری ادامه داد: نگران هستیم که اگر لایحه فعلی را بررسی کنیم، دولت اعلام کند که این لایحه، برنامه نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: دولت باید نظر رسمی خود را اعلام کند تا در خصوص بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه تصمیم‌گیری شود.