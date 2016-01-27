فارغ التحصیلی ۷۰ هزار دانشجو از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور در جشن دانش آموختگی واحد علوم و تحقیقات گفت: حال که در دوران پساتحریم قرار داریم، شاهد رشد اقتصادی چشمگیری خواهیم بود. معتقدم لازمه این امر داشتن متخصصان و کارشناسان زبده و کارآزموده است.

وی افزود: برخی از کشورها با استفاده از متخصصان خارجی و تنها بواسطه پول به دنبال پیشرفت کشورشان هستند، این امر نه تنها باعث پیشرفت نمی شود بلکه موجب وابستگی است. این درحالی است که به مدد دانش آموختگان، ایران اسلامی کشوری مستقل و بدون وابستگی به سایر کشورهاست.

رئیس واحد علوم علوم تحقیقات تصریح کرد: عملکرد فارغ التحصیلان در تخصصی که فرا گرفته اند، نشان دهنده سطح علمی دانشگاهی است که در آن مشغول به تحصیل بوده اند.

کرم اله دانش فرد معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم تحقیقات نیز در این مراسم گفت: تاکنون این واحد دانشگاهی ۷۰ هزار فارغ التحصیل داشته که بیش از ۵۰ درصد آنها در دوره تحصیلات تکمیلی بوده اند.

وی تاکید کرد: اصطلاح دانش آموختگی باید جایگزین فارغ التحصیلی شود چراکه هرکس در راه علم قدم می گذارد پایانی برای آن وجود ندارد و راه رشد و تعالی علم بی پایان است.