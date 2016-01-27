مسیر المپیکی شدن بسکتبال در ایتالیا/ فقط باید بهترین شویم

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات بسکتبال انتخابی المپیک سه شنبه شب در مقر فدراسیون جهانی این رشته در سوئیس برگزار شد. در این مراسم و با توجه به سید بندی ۱۸ تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها، گروه بندی آنها برای حضور در رقابت هایی که صربستان در بلگراد، ایتالیا در تورین و فیلیپین در مانیل میزبانی آن را بر عهده دارد، انجام شد.

بر اساس قرعه کشی و گروه بندی انجام شده، تیم ملی بسکتبال ایران که در سید سوم مسابقات با ژاپن و فیلیپین در یک گروه قرار گرفته بود، باید در ایتالیا دیدارهای گزینشی خود را برگزار کند. این تیم در گروه نخست مسابقات این کشور با تیم های یونان و مکزیک همگروه است در حالیکه دیگر گروه مسابقات این کشور با حضور تیم های ایتالیا، تونس کرواسی شکل گرفته است.

بر این اساس در دو کشور صربستان و فیلیپین نیز ۶ تیم در دو گروه سه تیمی با هم به رقابت می پرداند اما اینکه در پایان مسابقات برگزار شده در هر یک از این کشورها چه تیم هایی صاحب سهمیه المپیک خواهند شد به قهرمان شدن آنها در این تورنمنت بستگی دارد.

در پایان آخرین مرحله مسابقات بسکتبال انتخابی المپیک که همزمان در صربستان، ایتالیا و فیلیپین برگزارمی شود، سه تیم یعنی از هر کشور یک تیم المپیکی خواهد شد.

دیدارهای هر یک از گروه های دوگانه مسابقات بسکتبال انخابی المپیک در صربستان، ایتالیا و فیلیپین به صورت دوره ای برگزار می شود. در پایان این دیدارها دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله دوم یا همان نیمه نهایی می شود. در این مرحله تیم اول و دوم هر گروه در هر کشور به ترتیب با تیم دوم و اول گروه مقابل همان کشور دیدار خواهد داشت تا دو تیم برتر مسابقات هر کشور مشخص شوند. دیدار نهایی میان برترین های مسابقات هر کشور، تیم المپیکی را مشخص خواهد کرد.

بنابراین تیم ملی بسکتبال که در مسابقات قهرمانی آسیا از صعود به فینال بازماند و با کسب عنوان سوم از صاحب سهمیه المپیک نشد فقط باید در مسابقات انتخابی سال آینده ایتالیا بهترین در میان پینج تیم دیگر یونان، مکزیک، تونس و کرواسی و ایتالیا شود تا بتواند برای دومین بار در طول تاریخ صاحب سهمیه شود.

گروه بندی کامل مرحله نهایی مسابقات بسکتبال انتخابی المپیک به شرح زیر است:

بلگراد صربستان

گروه A: صربستان، آنگولا، پورتوریکو

گروه B: ژاپن، جمهوری چک، لتونی

مانیل فیلیپین

گروه A: ترکیه، سنگال، کانادا

گروه B: فرانسه، نیوزیلند، فیلیپین

تورین ایتالیا

گروه A: یونان، مکزیک، ایران

گروه B: تونس، کرواسی، ایتالیا