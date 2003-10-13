به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرزانه مافي ، مشاور وزير و مدير كل امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاوري و مدير جشنواره فرهنگي - هنري عذرا ، صبح امروز در جمع خبرنگاران ، اعلام كرد: اين جشنواره در گذشته همزمان با هفته زن برگزار مي شد اما سه دوره است كه جشنواره را ، در روز جهاني "زن روستايي" ، كه البته در تقويم ايران قيد نشده است ، برگزار مي كنيم .

مدير سومين جشنواره فرهنگي - هنري عذرا با اشاره به اينكه اميد است با اين جشنواره ، گوشه اي از زحمات زن روستايي را ارج نهيم ، افزود : اين جشنواره ، با اهداف ايجادانگيزه در هنرمندان شهري و روستايي براي پرداختن به مسائل زنان و دختران روستا، شناسايي و تشويق هنرمندان فعال در اين عرصه و كشف و درك ظرفيت ها و قابليت هاي هنرمندان مستعد روستايي و عشايري ، در دو بخش اصلي و جنبي برگزار مي شود .

وي يادآورشد : بخش اصلي يا مسابقه جشنواره، شامل فيلم ، فيلمنامه ، نمايشنامه ، عكس ، مقاله نويسي و كتاب است و در بخش جنبي نيز نمايشگاهي از عكس ، صنايع دستي ، كتاب وهمچنين تقدير از الگوهاي موفق و زن و دختر روستايي را خواهيم داشت .

مدير سومين جشنواره فرهنگي - هنري عذرا ، با اشاره به اينكه اين جشنواره ، توسط دفتر امور زنان روستايي و عشايري معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي و همچنين مؤسسه شقايق روستا برگزار مي شود ، اظهار داشت : آثار هنرمندان ، نويسندگان و عكاساني كه، آثارشان را با محور حضورزن در عرصه كار ، تلاش و توليد ، قدرت تصميم گيري و تصميم سازي ، زن در زندگي عشيره اي ، استقلال اقتصادي و موفقيت اجتماعي توليد كرده اند به دبيرخانه جشنواره ارائه شده است .

مدير كل امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي با اعلام اينكه از 28 استان كشور آثار مختلف و متنوعي به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است ، اظهار داشت : بيشترين آثار رسيده از تهران ، خراسان و مازندران بوده و كمترين آثار نيز از همدان رسيده است .

وي در ادامه، استقبال هنرمندان را از جشنواره بسيار خوب ارزيابي كرد و افزود : 880 اثراز 491 هنرمند به دبير خانه رسيده است كه از اين ميان ، 50 اثر در بخش كتاب ، 40 اثر در بخش مقاله ، 33 اثر در بخش گزارش ، 534 اثر در بخش عكس ، 135 اثر در بخش فيلم ، 66 اثر بخش فيلمنامه و 21 اثر در بخش نمايشنامه ارسال شده است .

مديرسومين جشنواره فرهنگي هنري عذرا با تأكيد بر اينكه ، در اين دوره نسبت به دوره هاي قبل ، استقبال بهتري از جشنواره شده است ، ازتشكيل دبيرخانه دائمي جشنواره عذرا خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه اين اقدام موجب جذب و جلب هر چه بيشتر هنرمندان واستقبال بهتر آنان ، در دوره هاي بعدي جشنواره باشد .

به گفته مافي ، فعاليت دبير خانه جشنواره فرهنگي - هنري عذرا ، از 19 مرداد ماه شروع شده و تا 15 مهر ماه ، آثار ارسالي علاقمندان را دريافت كرده است .

مديركل امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي ، حدود سني شركت كنندگان را از 20 تا 47 سال اعلام كرد و افزود : از همه اقشار جامعه ، اعم از روستاييان ، دانشجويان ، كارمندان ، كارشناسان ، در بخش هاي مختلف آثار متنوعي دريافت شده است .

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد: " روز جهاني زن روستايي" هر چه زودتر با مساعدت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تقويم ايران قرار گيرد و در كشور ايران نيز ، به نحوي شايسته و مطلوب ، با برگزاري جشنواره هاي متنوع ، مقام والاي زن روستايي ارج نهاده شود.

مدير سومين جشنواره فرهنگي - هنري عذرا اعلام كرد : با برنامه ريزي هايي كه انجام شده، قرار است سال آينده اين جشنواره ابتدا به صورت منطقه اي در 4 منطقه كشور انجام شده و سپس، آثارمنتخب، به صورت كشوري مورد ارزيابي قرار گيرند، چرا كه با اين روش تعداد آثار بيشتري پذيرش شده ودقيق تر مورد ارزيابي قرارخواهند گرفت .