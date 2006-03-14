انتشار گزارش جديد كميته تحقيق سازمان ملل درباره ترور حريري / تاكيد بر همكاري سوريه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، سرژ برامرتز "رئيس كميته تحقيقات سازمان ملل مربوط به ترور رفيق حريري امروزطي گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرد :سوريه به تمام درخواستهاي ارائه شده از سوي كميته تحقيق پاسخ داده است.

دراين گزارش آمده است :دمشق بويژه طي سه ماه گذشته با تمام مطالبات كمك از سوي كميته تحقيق همكاري كرده است .

پيشتر دفتراطلاع رساني سازمان ملل اعلام كرده كه سرژ برامرتز "رئيس كميته تحقيقات سازمان ملل مربوط به ترور رفيق حريري امروزاولين گزارش خود را امروز به اعضاي شوراي امنيت مي دهد.

اين منبع افزود: قاضي بلژيكي روز دوشنبه وارد نيويورك شد تا پس فردا در جمع اعضاي شوراي امنيت صحبت كند .

براساس اعلام دفتر اطلاع رساني سازمان ملل، اين گزارش در حال حاضر در ميان خبرنگاران توزيع نخواهد شد .

اين دفتر اعلام كرده است هم اكنون نمي تواند زماني را براي انتشار اين گزارش مشخص نمايد.