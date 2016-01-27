پکن ازعضویت افغانستان در شانگهای و بانک توسعه آسیا حمایت می کند

به گزارش خبرزگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «پژواک»، «وانگ یی» وزیر خارجه چین در کنفرانس مشترک خبری با «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان گفت: چین از عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای و بانک توسعه آسیا حمایت می کند.

وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است: همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در راستای مبارزه با گروه‌های تروریستی، عملیاتی کردن توافق‌های اخیر سران دو کشور و پروژه‌هایی که چین متعهد به عمل به آنها در افغانستان شده است از محورهای اصلی ملاقات این دو مقام بوده است.

همچنین صلاح الدین ربانی وزير خارجه افغانستان، از آنچه که نقش فعال و سازنده چین در نشست‌های گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد روند صلح در افغانستان خوانده، قدردانی کرده است.

وی با مثبت خواندن دو نشست قبلی این گروه، ابراز امیدواری کرده است که در نشست آینده گروه هماهنگی چهارجانبه که قرار است سال جاری در اسلام آباد برگزار شود، نقشه راه برای گفتگوهای صلح با طالبان نهایی شود.

در ادامه آمده است: ربانی، در عین حال از همکاری‌ های چین در عرصه های مختلف با افغانستان ابراز سپاس نموده و خواهان حمایت آن کشور از درخواست افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری‌ شانگهای و عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌ های آسیایی گردید.

وزیر امور خارجه افغانستان همچنین بر اهمیت موقعیت استراتژیک افغانستان برای ایجاد یک جاده ترانزیتی در طرح جاده ابریشم تاکید کرد و در این راستا عملی شدن پروژه راه آهن چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران را مهم خواند.

در ادامه تصریح شده است: «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین نیز با سودمند خواندن سفر صلاح الدین ربانی برای گسترش روابط دوستانه و همکاری‌ های دوجانبه در عرصه های گوناگون گفت: چین به حمایت خود از تلاش‌های صلح به رهبری و مالکیت افغانستان ادامه خواهد داد.

وانگ یی با اشاره به اهمیت جایگاه افغانستان در طرح جاده ابریشم نیز گفت: این کشور آماده است تا با افغانستان در این زمینه توافقنامه همکاری امضا کند.

وزیر امور خارجه چین،همچنین با تاکید بر تعهد چین برای ادامه همکاری در بازسازی افغانستان گفت: چین از درخواست افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری‌ شانگهای و عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌ های آسیایی به بطور جدی حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است سازمان همکاری‌ شانگهای در سال ۱۳۸۰ توسط چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان ایجاد گردید.در حال حاضر افغانستان، ایران، پاکستان،هند،بلاروس و مغولستان عضو ناظر این سازمان محسوب می شوند.

بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا (AIIB) که رقیب بانک جهانی دانسته می‌شود، در سال جاری با ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از سوی «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین افتتاح شد.