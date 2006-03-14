ايران از موضع قدرت آماده گفتگو با آمريكا است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت: عليرغم اتهامات فراواني كه مقامات آمريكايي به ايران و نيات هسته اي اين كشور وارد مي كنند به نظر مي رسد جمهوري اسلامي بي ميلي طولاني مدت خود را به گفتگوي مستقيم با آمريكا كنار گذاشته است.

اين روزنامه آمريكايي مدعي شد در ايران اين عقيده در حال شكل گيري است كه گفتگوها در واشنگتن درباره مسائل هسته اي و موضوعات امنيت منطقه اي مي تواند به نفع ايران باشد و اصلاح طلبان و محافظه كاران نخستين بار دراين زمينه به توافق رسيده اند.

لس آنجلس تايمز افزود : اما آمريكا خود را از گفتگو با ايران دور نگه مي دارد. جان بولتون سفير تندروي آمريكا در سازمان ملل گفته است : بعيد مي دانم ما چيز زيادي براي گفتن به ايراني ها داشته باشيم.

به گزارش "مهر" اين روزنامه آمريكايي نوشت يكي از دلايلي كه ايران براي گفتگو با ايران تمايل نشان داده موضع قدرت نسبي اين كشور است . نفوذ روزافزون ايران در عراق و افغانستان كه آمريكا مي تواند در اين دو منطقه از همكاري ايران سود ببرد، باعث مي شود كه اين كشور تلاش كند گام هاي برابري با آمريكا بردارد .

لس آنجلس تايمز در ادامه نقل قولي از علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در گفتگو با مجله تايم را ذكر كرده كه گفته است : "از ديدگاه ايران گفتگو با آمريكا مي تواند مفيد باشد".