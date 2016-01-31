حمیدرضا قربانی کارگردان «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» به تهیه‌کنندگی محمود رضوی درباره داستان این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم داستان زندگی واقعی یک خانواده است که من آن را برای اولین بار در رسانه ها خواندم و با اضافه کردن جزئیاتی، آن را به فیلمنامه و سپس فیلم تبدیل کردیم.

وی ادامه داد: پس از مواجهه با داستان واقعی طرح کلی فیلم را نوشتم و آزاده ایرایی بر اساس این طرح، فیلمنامه «خانه ای در خیابان چهل و یکم» را نوشت.

این کارگردان فیلم اولی درباره جزئیات داستان گفت: داستان درباره به وجود آمدن یک حادثه و بحران‌های پس از آن در یک خانواده است. ماجرا از این قرار است که بین دو برادر اتفاقی می افتد که این اتفاق باعث ایجاد درگیری می شود و در ادامه بین عروس و مادرشوهر اتفاق های ناخوشایند دیگری رخ می دهد.

قربانی افزود: در واقع یک حادثه وحشتناک در یک خانواده محترم و شریف رخ می دهد و من به عنوان کارگردان این اثر تا اندازه ای مدینه فاضله خودم را به داستان اضافه کردم و امیدوارم مورد استقبال مخاطب در جشنواره فیلم فجر نیز قرار گیرد.

این کارگردان سینما درباره همکاری با عوامل «خانه ای در خیابان چهل و یکم» توضیح داد: گروه و عوامل خوبی در تولید این فیلم سینمایی داشتیم. مهناز افشار، سهیلا رضوی، علی مصفا، سارا بهرامی، آرش مجیدی و علیرضا کمالی از بازیگران این فیلم سینمایی همکاری بسیاری خوبی با ما داشتند. همچنین دو کودک مانی رحمانی و مانیا علیجانی نیز به عنوان بازیگران کودک در این فیلم سینمایی حضور داشتند. هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، شیوا رشیدیان طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم، بهمن اردلان صداگذار و ساسان نخعی صدابردار از دیگر عوامل این فیلم سینمایی هستند.

قربانی در ادامه صحبت های خود با انتقاد از حذف سیمرغ بلورین فیلمنامه از بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: فیلمنامه از ارکان مهم سینمای ایران است و نبود فیلمنامه خوب یکی از ایرادهای سینمای ایران است. اهمیت فیلمنامه برای یک فیلمساز فیلم اولی بیش از هر عنوانی مطرح است و حذف سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از فراخوان جشنواره فیلم فجر به پیکره سینمای ایران لطمه وارد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: امیدوارم سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در بخش «نگاه نو» از سال های آینده به سینمای ایران برگردد زیرا حذف کردن این جایزه، انگیزه فیلمنامه نویسان را برای انجام یک کار خوب و حرفه ای کم می کند.

کارگردان فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در پایان گفت: اما در نگاه کلی خوشحالم که در جشنواره فیلم فجر حضور دارم و می توانم نظرات مختلف منتقدان و خبرنگاران سینمایی را درباره فیلم خود کسب کنم. در واقع مهمترین وجه جشنواره فیلم فجر برای من به عنوان یک فیلمساز دریافت نظرات مختلف اهالی رسانه و منتقدان است.