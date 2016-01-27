نمایش آثار برگزیده جشنواره دانشجویان علوم پزشکی از ۱۶ بهمن

دکتر حسام الدین علامه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر در مورد آیین اختتامیه این دوره از جشنواره در تهران گفت: جشنواره فرهنگی به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی موسسات آموزش عالی کشور، قصد دارد در زمینه فرهنگ سازی سلامت با کمک نخبگان دانشگاهی پیشگام باشد و سلامت جامعه را با آگاهی دادن افزایش دهد.

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی درباره روند داوری ها و انتخاب داوران گفت: امسال بعد از اضافه شدن دبیران تخصصی به جشنواره و انتخاب دبیر کمیته داوران، روند انتخاب داوران با مشورت این افراد و از میان بهترین های فرهنگ و هنر این کشور صورت گرفت.

وی یادآور شد: یکی از اتفاقات مثبت در داوری ها تاکید بر اصالت اثر و دانشجویی بودن آثار است که موجب تضمین حداکثری انتساب خلق آثار برگزیده به دانشجویان علوم پزشکی شده است.

علامه در مورد انتخاب حوزه هنری به عنوان محل برگزاری اختتامیه هنرهای نمایشی، موسیقی و مجازی اظهار داشت: بعد از منتفی شدن میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با توجه به تغییر بازه زمانی و نیاز به در اختیار داشتن چندین سالن تخصصی جهت اجراها، با همکاری خوب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی توانستیم با این مجموعه به توافق برسیم.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب برای اولین بار شاهد برگزاری جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در قالبی نو و مکانی تخصصی در تاریخ ۱۶ تا ۲۰ بهمن باشیم.

دبیر جشنواره درباره اتخاذ سیاست جشنواره بعد از اختتامیه گفت : قصد داریم با همکاری دبیران تخصصی، افتخاری و داوران جشنواره، آغازگر یک اتفاق نو و متفاوت باشیم؛ به گونه ای که نفرات برگزیده در دانشگاه ها و همچنین سایر دانشجویان علاقه مند در حوزه های تخصصی در قالب کانون ها و کارهای تیمی تحت آموزش قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: به این ترتیب در آینده ای نه چندان دور شاهد درخشش استعدادهای دانشجویان علوم پزشکی در مقوله فرهنگ سلامت در کشور خواهیم بود.

علامه با تبریک به گروه های راه یافته به مرحله کشوری اعلام کرد: درصدد هستیم تا امکانی را فراهم آوریم تا با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور علاقه مندان و فعالین فرهنگی که تمایل به حضور و تماشای آثار در اختتامیه تهران را دارند، بتوانند از این اتفاق باشکوه استفاده برده و انگیزه بیشتری پیدا کنند.