حوزه مسیر منطبق با اسلام را برای دستگاه اطلاعاتی کشور ترسیم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، اولین همایش فقه اطلاعاتی با هدف تبیین فعالیت های اطلاعاتی در چارچوب فقه اهل بیت علیهم السلام از امروز با حضور جامعه اطلاعاتی کشور در استان قم آغاز شد.

از سیصد و نه مقاله رسیده ی پژوهشگران حوزه به دبیرخانه این همایش، یکصد و شش مقاله پذیرفته و در شش کمیسیون تخصصی فعالیت های اطلاعاتی از منظر فقهی، اطلاعات و قواعد فقهی: مباحث نظری، اطلاعات و قواعد فقهی: مباحث کاربردی، اطلاعات و سیره ی معصومین، اطلاعات و قرآن، اطلاعات و حریم خصوصی و حقوق شهروندی بررسی و از صاحبان مقالات برگزیده تجلیل می شود.

حجت الإسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در این همایش انطباق کامل همه ی فعالیت ها و اقدامات جامعه اطلاعاتی کشور را بر اساس احکام شرع مقدس اسلام از جدی ترین دغدغه ها و نیازهای دست اندرکاران اطلاعاتی بیان و تأکید کرد: تبیین چارچوب شرعی این فعالیت ها، کار حوزه های علمیه است.

وی گفت: حوزه باید مسیر منطبق با شرع اسلام را برای دستگاه اطلاعاتی کشور ترسیم و ریل گذاری کند.

وزیر اطلاعات ایجاد کرسی درس خارج فقه اطلاعات را در حوزه برای رفع نیازهای دستگاه اطلاعاتی لازم دانست.

علوی بر پایی همایش فقه اطلاعاتی را نمود نیاز و اراده جدی دستگاه اطلاعاتی برای تطبیق کامل اطلاعات خود بر احکام شرع ارزیابی و بر تقویت تعامل با حوزه در این باره تأکید کرد.

حجت الإسلام سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، تأمین امنیت و خنثی کردن توطئه های دشمنان را وظیفه اصلی، وجه تمایز و مزیت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با دستگاه های اطلاعاتی دیگر کشورها عنوان کرد و گفت: دستگاه اطلاعاتی ایران نقطه امید مردم است.

امام جمعه قم گفت: دستگاه های اطلاعاتی رایج دنیا کارشان مچ گیری، کمین و ایجاد وحشت در دل مردم دیگر کشورهاست؛ اما نگاه اسلام به دستگاه اطلاعاتی هرگز این گونه نیست و تفاوت ماهوی دارد.

سعیدی بر شناسایی افراد مستعد در تقویت امور امنیتی و اطلاعاتی و رعایت کامل اخلاق اسلامی در همه ی فعالیت های اطلاعاتی تأکید کرد.

همایش فقه اطلاعاتی فردا با بررسی مقالات در کمیسیون های شش گانه و تجلیل از صاحبان مقالات برتر به کار خود پایان می دهد.