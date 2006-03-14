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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۳۸

/ حوادث چهارشنبه آخر سال /

تهران هر 70 ثانيه يك حريق را شاهد بود

تهران هر 70 ثانيه يك حريق را شاهد بود

به گفته معاون عمليات سازمان آتش نشاني شهر تهران ، از ساعت 17 و 30 دقيقه امشب ، هر 70 ثانيه يك حريق در پايتخت روي داده است.

محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر ، افزود: عمده ترين حادثه امشب مربوط به حريق در مسافرخانه " علي " در خيابان سعدي جنوبي ، كوچه ناظم الاطباء بوده است.

وي ادامه داد: با گسترش آتش سوزي مذكور ، مسافرخانه " خانواده " در جنب اين مكان نيز دچار حريق شد كه به دنبال آن 100 نفر در محاصره دود و آتش قرار گرفتند.

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران تصريح كرد: اين حريق كه در ساعت 20 و 17 دقيقه روي داد ، هم اكنون كاملا كنترل شده و تمامي مسافران نجات يافته اند.

به گفته وي ، علت بروز اين حادثه در دست بررسي است.

 

کد مطلب 303501

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