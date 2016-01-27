افتتاح ۷ پروژه منابع طبیعی در استان کرمانشاه طی دهه فجر امسال

مراد شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری از پروژه های منابع طبیعی در استان کرمانشاه به مناسبت دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: پروژه عملیات آبخیزداری حوزه «لنجاب» با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی در شهرستان سنقر و کلیایی طی این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین عملیات آبخیزداری پیشگیری و مهار سیل در روستای شاهملکی کرمانشاه با اعتبار یک میلیون و ۵۷۸ هزار ریال از محل بودجه سفر مقام معظم رهبری به استان در این ایام مبارک به بهره برداری می رسد.

شیخ ویسی همچنین با اشاره به اجرای پروژه عملیاتی آبخیزداری «مرک»، خاطر نشان کرد: برای این پروژه نیز ۴۵۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات منابع استانی در نظر گرفته شده و محل بهره برداری آن در بخش ماهیدشت است.

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: همچنین افتتاح پروژه کشت گل محمدی در روستای زرین از محل اعتبارات ملی با تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر برنامه های مورد نظر برای ایام دهه فجر است.

شیخ ویسی خاطر نشان کرد: همچنین در این ایام مبارک پروژه ذخیره نزولات و بوته کاری به میزان ۷۰ هکتار در روستای «بره پلنگ» گیلانغرب و پروژه ۵۰ هکتاری در قصر شیرین و نیز ۳۰ هکتار در روستای «قلمک» شهرستان سرپل ذهاب از محل تامین اعتبارات استانی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه یادآور شد: معرفی فعالان فرهنگی و هنری، تقدیر از خانواده های شهدا و جانبازان و غبارروبی گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس از دیگر برنامه های اجرایی ما در ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است.